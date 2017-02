Toulouse : cultiver des algues à la maison pour ensuite les manger ?

Cultiver des algues chez soi pour ensuite les manger ? C'est ce que souhaite développer l'entreprise toulousaine Alg & You, avec une micro-algue, la spiruline.

En soit le principe n'est pas nouveau de cultiver des algues pour les manger. Sauf que d'habitude, elles sont séchées et déshydratées. La volonté de l'entreprise toulousaine Alg & You créée depuis 3 ans et qui est basée actuellement dans les locaux de l'INSA (Institut National des Sciences Appliqué) c'est de démocratiser la culture des micro-algues, et pourquoi pas d'en produire chez nous demain dans notre cuisine.

Une yaourtière aux algues

Tout cela grâce à une machine appelée une phytotière. C'est un appareil qui s'apparente à une yaourtière du phytoplancton. Il peut aussi être comparé à un jardin aquatique, dans un cylindre. "Avec la combinaison d'eau salée, de nutriments particuliers et de bulles d'air, la spiruline va se développer, explique Alexandre Besson, directeur technique de Alg & You. Au bout d' une semaine on va pouvoir récupérer 50-60 grammes d'une sorte de pâte, que l'on pourra tartiner ou non, et qui se marie très bien avec le salé comme le sucré".

Riches nutritionnellement

D'autant que la spiruline fraîche est un produit riche en protéine, vitamine, fer et anti-oxydants... Actuellement elle n'est utilisée que pour la fabrication de compléments alimentaires, d'aliments fonctionnels, de cosmétiques, de médicaments ou pour la nutrition en aquaculture... "Mais c'est bien plus qui se joue, raconte Georges Garcia, président de Alg & You. Mon rêve c'est que d'ici 2030, 2040 ou 2050 la spiruline devienne une source de protéines végétales accessible au plus grand nombre, car elle nécessite peu d'énergie pour être produite. D'autant qu'on aura besoin de plus de nourriture pour nourrir la population mondiale également qui augmente."

L'idée pour l'entreprise qui vient de récolter 500.000 euros d'une levée de fonds c'est de développer leurs prototypes pour commercialiser les premières phytotières début 2018.