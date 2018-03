Toulouse, France

"J'avais vu des initiatives de coiffeurs solidaires au Canada, à Vancouver, et je voulais faire la même chose ici" explique Hugo Bacci, un barbier toulousain installé dans le secteur de la gare routière. Il a rencontré les responsables de l'association Droit au Logement à Toulouse, le DAL 31, et ils sont rapidement tombés d'accord, pour organiser deux permanences par mois* dans les locaux de la réquisition Abbé Pierre, ce squat occupé depuis un an près du dôme de la Grave par le DAL et des familles sans solution de logement.

Une expérience gratifiante pour les coiffeurs

Le temps d'un après-midi, ils transforment une petite pièce lambda en salon de coiffure improvisé, avec une table, des chaises et des miroirs trouvés à droite et à gauche. Les coiffeurs viennent avec leurs propres outils. Et ils sont déjà cinq à participer à l'aventure, des professionnels contactés par Hugo Bacci, mais aussi des coiffeuses qui ont entendu parler de l'initiative et qui se sont proposées, explique Cédric Ubaldi, le responsable de l'initiative au DAL 31.

De voir qu'on peut donner du bonheur à des gens qui en ont besoin, c'est gratifiant. Cela ne nous coûte que du temps. On n'a pas d'argent à investir et pour eux, c'est important. Une bonne coupe, ça aide à se sentir bien. C'est une première étape vers la resocialisation — Hugo Bacci

Les coiffeurs emmènent leurs propres outils. © Radio France - Vanessa Marguet

"Mieux que chez le coiffeur"

Ces coiffeurs solidaires voient du monde défiler, puisque pour la deuxième séance, lundi, il y avait plus d'une trentaine de rendez-vous. Ce sont aussi bien des gens en situation de précarité envoyés par des associations comme le Secours Populaire ou les Restos du Cœur, que des sans-abris qui ont entendu parler de l'initiative par les journaux ou par le bouche à oreille. C'est le cas de Charef, un homme de 42 ans qui vit à la rue depuis 10 mois, depuis qu'il a été expulsé de son logement suite à des impayés. Il est ravi, le mot est faible, de cette initiative.

Je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Je me coupe les cheveux quand je peux, quand je trouve une tondeuse. Là, ça fait du bien d'avoir une vraie coupe. J'ai l'impression d'être comme tout le monde" — Charef, un sans-abri

Un autre homme envoyé par une association, Christophe, a presque les larmes aux yeux lorsque Mickaël Daras, un coiffeur bénévole, lui montre le résultat dans la glace. Il lâche : "c'est mieux que chez le coiffeur, ça va me permettre de chercher du travail".

Ce salon solidaire reçoit aussi des femmes, des enfants et petit à petit, il va se structurer et s'étoffer. Cédric Ubaldi, le responsable de cette initiative pour le DAL 31 est en contact avec deux esthéticiennes pour proposer aussi à l'avenir des services de manucure ou de maquillage.

On espère que cette initiative va prendre de l'ampleur et se développer aussi dans toute la France — Cédric Ubaldi, Dal 31

* les permanences coiffure ont lieu les premiers samedis du mois et les troisièmes lundis de 15h à 18h. Les personnes en situation précaire qui souhaitent en profiter peuvent s'inscrire en contactant le DAL 31 via sa page facebook.