Toulouse : des colliers que les bébés peuvent mâchouiller

A Basiège, au sud de Toulouse, Vincent Payet et sa femme se sont lancés dans la création de colliers en silicone. Les mamans peuvent les avoir autour du cou lorsqu'elles allaitent. Les bébés peuvent les mettre à la bouche sans risque. Pour l'instant, ils en ont vendu 500.

C'est une entreprise étonnante. La jeune société Doucenfance basée à Basiège, au sud de Toulouse dans le Lauragais, a lancé les "Croquijoux", des colliers en silicone que les bébés peuvent mâchouiller sans risque.

L'idée est née il y a un an et demi. Vincent Payet, qui est ingénieur de formation, réalise que sa femme ne met plus de collier depuis la naissance de leur bébé, alors qu'elle aime ça. Il décide alors de se lancer et de créer des colliers adaptés, en silicone. Il achète des perles de toutes les formes et toutes les couleurs et étudient plusieurs systèmes qu'il fait tester dans un laboratoire indépendant à Lyon.

Ces colliers sont manipulables et mâchouillables sans risque pour les bébés. On a fait des nœuds entre les perles pour ne pas qu'elles s'échappent, on a un cordon très résistant, un fermoir facilement détachable... - Vincent Payet

Quant aux perles en silicone, les colorants et les matériaux peuvent être mis à la bouche. Là-aussi, des tests ont été faits. La femme de Vincent Payet, Sylvie Camacho, explique que le bébé peut triturer le collier quand il boit son biberon, le mettre à la bouche sans risque pour calmer ses gencives quand il est dans le porte-bébé. Mais elle insiste aussi sur le look du bijou :

Ce n'est pas une Sophie la Girafe au bout d'un collier, c'est un bijou et c'est pour ça qu'on a travaillé pour l'esthétique avec un designer - Sylvie Camacho

Sylvie Camacho : "lorsqu'on a un bébé, on enlève ses colliers soit parce qu'on a peur qu'ils se cassent, soit parce qu'on se dit qu'il va se blesser"

Pour l'instant, ils sont trois à fabriquer ces croquijoux, plus le designer © Radio France - Vanessa Marguet

Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de modèles différents pour les femmes, pour les hommes aussi et depuis peu pour les enfants, car Vincent et sa femme ont réalisé que leur fils de 3 ans aimait encore beaucoup jouer avec ce collier et le mettre à la bouche.

Pour l'instant, les deux fondateurs ont vendu 500 exemplaires sur la première année, qu'ils ont tous fabriqués eux-même avec l'aide de leur apprentie Chloé. Ils les vendent entre 15 et 25 euros. A terme, ils espèrent en vendre beaucoup plus pour pouvoir vraiment en vivre, mais ils sont confiants. Vincent explique : "on est présents dans dix points de vente en France dont deux dans l'agglomération toulousaine à Toulouse et Labège, et on a de bons retours sur les blogs et dans les salons".

Les perles en silicone viennent de Chine, mais la fabrication et les tests sont ensuite "made in France" © Radio France - Vanessa Marguet