Des manifestants essayent de se faire entendre à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Toulouse

La venue d'Emmanuel Macron au CNES à Toulouse ce vendredi matin a été l'occasion pour les syndicats CGT et FSU de manifester. Une soixantaine de personnes rassemblées sur le campus Paul Sabatier parlent de "casse économique et sociale du président" et pointent du doigt la loi LPR.

Il n'y avait pas d'enseignant-chercheur sous les drapeaux des syndicats mais plusieurs étudiants inquiets pour leur avenir. La venue d'Emmanuel Macron au CNES à Toulouse ce vendredi matin a été l'occasion pour les syndicats de manifester à l'entrée de l'Université Paul Sabatier, à quelques centaines de mètres du Centre national d'études spatiales. À l'appel de la CGT et de la FSU, ils étaient une soixantaine rassemblés pour dénoncer, entre autres, les effets de la Loi LPR (la loi de programmation de la recherche) et plus globalement ce qu'ils appellent "la casse économique et sociale du Président".

"Les cerveaux français s'en vont"

Pendant que le chef de l'État saluait l'excellence du travail du Centre national d'études spatiales, les manifestants rappelaient la précarité des étudiants et les nombreuses difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire et de laréforme LPR.

Alexandra Nougarede est membre du secrétariat FSU 31. Elle explique que ce que fait le CNES, avec notamment l'arrivée sur Mars du rover Perseverance c'est très bien, mais qu'il ne fait pas oublier les autres acteurs de la recherche en France. Elle dénonce la baisse des moyens alloués à la recherche publique.

Il n'y a pas de moyens. Les moyens humains et financiers alloués aux universités sont en baisse. On met la concurrence en avant avec le privé or la recherche publique est pour le bien commun. Les cerveaux français s'en vont. Sanofi Pasteur, on le voit, n'a pas été en moyen d'avancer sur les brevets des vaccins (anti-covid ndlr) - Alexandra Nougarede FSU 31

Devenir chercheur ? "L'investissement ne vaut pas le coup"

Philippe est étudiant en troisième année de licence en informatique à Paul Sabatier. Il aimerait devenir chercheur, mais le contexte actuel le démotive : "Être chercheur, ce serait mon vrai désir de métier. Mais avec le distanciel, j'ai eu du mal à suivre les cours alors que j'avais un bon niveau. J'ai décroché et mes notes ont dégringolé".

Le jeune étudiant démotivé n'est pas rassuré non plus quand il se penche sur la réforme de la Recherche qui selon lui "précarise et casse le statut de chercheur" : "On passe d'un poste concret à des contrats qui s'arrêtent à la fin de la recherche. Ça devient compliqué d'en faire une perspective d'avenir. C'est compliqué de se dire qu'avec au moins huit années d'études on va faire un truc précaire. On se dit que l'investissement ne vaut pas le coup".

Philippe, étudiant décrocheur et démotivé qui aurait bien voulu devenir chercheur. © Radio France - Pascale Danyel