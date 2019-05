Toulouse : des retraités vous "coachent" pour retrouver un emploi

Toulouse, France

Des chefs d'entreprises ou DRH en activité ou tout juste retraités, et toute une équipe, assistante sociale, psychologue du travail, conseillés en formation vous proposent un suivi personnalisé pour vous remettre sur le chemin de l'emploi. Les caisses complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO viennent d'ouvrir à Toulouse cet "Espace Emploi», le treizième en France , pour aider les personnes fragilisées, en rupture d’emploi depuis au moins 12 mois à repartir du bon pied, avec les compétences d’ex- salariés fraîchement retraités.

Retrouver la confiance

Psychomotricienne à la retraite, Françoise Porchy donne de son temps. Ce matin-là, elle anime un atelier de sophrologie pour plusieurs demandeuses d'emploi.

« On va faire « un stop-souffle », je souffle cinq minutes, je laisse passer l’orage. Je me mets entre parenthèses quelques instants, et je me reconnecte avec moi-même. » dit-elle dans cet atelier pour retrouver la confiance, éloigner le stress.

« Moi je suis passé par les étapes où il faut chercher du boulot, il faut montrer qu’on est la meilleure. Il n’y a pas que la compétence qui joue, il y a la personne que vous êtes. »

Comme Françoise, d’autres intervenants bénévoles apportent leurs conseils aux demandeurs d’emploi. Une ancienne journaliste vient expliquer les postures, bien poser sa voix pour mieux communiquer son message. Des ateliers qui permettent dans un premier temps de se re-dynamiser, de retrouver l’estime de soi, et d’adopter une communication positive.

Un coach personnel

Adèle a 40 ans, au chômage depuis trois ans, en fin de droit, elle a poussé la porte de l’Espace Emploi : « ça me permets de remettre le pied à l’étrier, parce que j’ai eu une période d’inactivité pour des raisons personnelles. Ils nous proposent plein d’ateliers, on rencontre des gens. Au-delà de la simple recherche d’emploi, il y a le côté humain qui est très important.

On s’intéresse vraiment à la personne. Je viens ici plusieurs fois par semaine, et cela n’a rien à voir avec Pôle Emploi. »

Un conseillé de Pôle Emploi a 200 à 300 personnes dans son portefeuille. Ici, les demandeurs d'emploi bénéficient d'un suivi personnalisé, assistante sociale, conseillère en insertion professionnelle et un coach référent qui va vous suivre tout au long des quatre mois de votre contrat à l’Espace Emploi.

Les demandeurs d'emploi et leurs coachs retraités à l'espace Emploi de Toulouse Copier

Un coach et son carnet d’adresse

« Les coaches arrivent avec leur expérience, avec leur savoir-faire, et aussi avec leur carnet d’adresse. » explique Agnès Concile, la responsable de l'espace emploi Agirc-Arrco.

« Ce sont des DRH, ex DRH, des ex chefs d’entreprise qui ont tous connu leur situation de recrutement. Ils ont un réseau, la connaissance de leur secteur d’activité. Cela permet de toucher les 40% du « marché caché » de l’emploi. »

« Mon coach a trouvé une petite annonce pour moi "– se réjouit Frédérique, 53 ans, elle a suivi son mari gendarme en mutation, elle recherche un emploi dans le secrétariat médical « j’ai postulé et j’attends les réponses. Dès qu’on a un problème, on peut appeler son coach ou les salariés de l’Espace Emploi, ils sont là pour nous écouter si on a un petit moment d’angoisse. On est vraiment accompagné, on fait attention à nous. »

« ça marche parce que les personnes retrouvent le sourire, elles sont mises en synergie sur leur recherche d’emploi, elles y croient, et oui ça marche ! » assure la responsable de l’Espace Emploi ouvert depuis Janvier à Toulouse.

Un stage ouvert à tous et gratuit

Pour bénéficier de ce coaching intensif de quatre mois, il suffit d'avoir cotisé au moins un jour aux caisses de retraite complémentaire, et c'est entièrement gratuit.

N’hésitez pas à vous adresser à l’Espace Emploi Agirc-Arrco ouvert à Toulouse dans le quartier Borderouge :

36 boulevard André Netwiller - Immeuble le Sky LIne, Borderouge, 3ème étage 31200 Toulouse .Mail : toulouse@assoeeaa.fr

Tel : 06 74 87 96 41 ou 06 61 78 01 70