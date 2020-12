Toulouse en orbite pour accueillir le centre spatial de l’Otan

Toulouse n’accueillera pas le centre européen de la météo et du climat, c’est Bonn en Allemagne qui remporte la bataille. Mais dans ce jeu diplomatique, la ville rose tiendrait la corde pour accueillir le futur centre spatial de l’Otan. La décision est attendue en Janvier 2021

Un contrat en cache peut-être un autre. Toulouse n'accueillera pas le Centre Européen de prévision météo, le verdict est tombé ce mercredi 9 décembre. C'est finalement Bonn en Allemagne qui accueillera en 2021 les 150 chercheurs du centre européen sur la météo et le climat, qui déménage de Londres pour cause de Brexit . Toulouse a perdu une bataille, mais va peut-être en gagner une autre, la ville rose pourrait accueillir le futur centre spatial de l'Otan . La décision est attendue début 2021.

Une affaire très diplomatique

Sur le papier, Toulouse avait tous les atouts : un environnement scientifique incontestable pour accueillir cette Mecque mondiale de la météo et du climat, en tant que capitale européenne du spatial, des compétences sur la météorologie et le climat, un bâtiment clef en main sur la zone de Montaudran , une offre financière innovante. Mais alors pourquoi à la fin ce sont les allemands qui gagnent ?

« On a joué, ils ont gagné ! Toulouse arrive troisième sur le podium derrière Bonn et Barcelone, on est sur un podium, mais sans médaille malheureusement » constate fataliste Jean Claude Dardelet qui pilotait le dossier à Toulouse Métropole.

Cet ancien cadre d’Alcatel spécialisé dans la vente des satellites devenu aujourd’hui vice-président de la métropole en charge de l’attractivité ne comprend pas la décision européenne qui semble dictée par des enjeux diplomatiques qui le dépasse.

« La diplomatie a dû jouer, en cette fin d’année il y a des négociations en Europe sur tellement de sujets en ce moment, _on peut imaginer qu’il y a eu des transactions_, mais il ne m’appartient pas à moi de juger ça » s’empresse d’ajouter l’élu chargé de la coopération internationale à la Métropole de Toulouse.

Toulouse, centre de la « guerre spatiale »

Dans les coulisses, il se dit que Paris a laissé aux allemands le centre européen de la météo, car la priorité, c'est le futur centre spatial de l'Otan. Chargé de protéger les satellites des pays de l'Alliance contre les attaques ennemies, il devait s'installer sur la base du haut commandement des forces aériennes de l'Otan à Ramstein en Allemagne. Mais c'est finalement Toulouse qui tiendrait la corde.

Les ministres de la Défense de l’Alliance Atlantique avaient donné leur accord à ce projet lancé lors du sommet de l'Otan en décembre 2019 à Londres. «L'espace est devenu un domaine opérationnel pour l'Otan, important pour notre sécurité» soulignait la déclaration adoptée lors du sommet de l'Alliance.

LE GÉNÉRAL PHILIPPE LAVIGNE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR LORS DE LA VISITE DE LA MINISTRE DES ARMÉES AU CNES ( CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES ) POUR FAIRE LE POINT SUR LE FUTUR COMMANDEMENT MILITAIRE DE L'ESPACE © Maxppp - XAVIER DE FENOYL

« Les satellites des pays de l'Alliance sont très vulnérables et sont des cibles potentielles d'attaques » déclarait le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. «La Chine et la Russie ont développé des capacités en mesure _d'aveugler et de détruire les satellites_, ce qui aurait des conséquences très graves pour les communications des pays de l'Alliance » expliquait le patron de l’Alliance Atlantique.

L’Otan n’ayant pas de moyens propres dans ce domaine, il serait fait appel aux moyens spatiaux des pays membres, il s’agirait aussi de former les spécialistes des pays de l’Otan aux enjeux des risques spatiaux.

Décision des ministres de l’Alliance en Janvier

Ce nouveau « centre d’excellence » de l’Otan axé sur le spatial pourrait prendre ses quartiers à Toulouse où la France vient d’installer son propre commandement de l’espace (CDE), sous l’égide de l’Armée de l’Air. Le 21 février 2020 lors d’une visite au CNES, le Centre National d’Etude Spatiale de Toulouse, la ministre des Armées Florence Parly avait indiqué que la France avait fait acte de candidature pour que Toulouse soit le centre d’excellence de l’Otan dans le domaine spatial.

La candidature de Toulouse « serait désormais en bonne voie » selon une source proche du dossier. Les ministres de la défense de l’Alliance Atlantique devraient rendre leur décision dès le début 2021, dans le courant du mois de janvier.