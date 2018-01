Toulouse, France

Plus dizaines de tracteurs se sont rassemblés au petit matin en plusieurs points de la Haute Garonne. En cortèges ils se dirigent vers Toulouse pour y mener des opérations escargots sur le périphériques. L' A64, l'A68, la RN 124 sont impactées. Les accès à l'aéroport difficile et Tisséo a détourné plusieurs lignes de bus du centre ville où les agriculteurs sont attendus dans la matinée pour se rendre à la préfecture. Plusieurs kilomètres de bouchons étaient signalés à 7h aux abords de Toulouse.

Une file indienne de tracteurs sur la D813, les #agriculteurs du Lauragais vont entrer sur le periph intérieur à Ramonville. Opération escargot prévue toute la journée. #Toulousepic.twitter.com/qP7t153mRZ — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 31, 2018

Une quinzaine de tracteurs sont déjà arrivés à Montgiscard. Les #agriculteurs vont bloquer le #periph toulousain. pic.twitter.com/bcVRbjIrl0 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 31, 2018

La préfecture de Haute Garonne conseille d'éviter les déplacements en voiture autant que possible aujourd'hui dans l'agglomération toulousaine. Des actions sont également en cours à Montauban dans le Tarn et Garonne et dans le Lot et Garonne sur l'A 20 et l'A62.