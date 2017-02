Toulouse : faites un micro-don, demandez l'arrondi !

L'Arrondi est un programme qui offre la possibilité de faire un micro-don à des associations à partir des actes de la vie courante. À la caisse d'un supermarché ou directement depuis son bulletin de salaire.

En quoi consiste l'arrondi solidaire ? Quand le total des achats affiche des centimes, les vendeurs proposent aux clients d'arrondir à l'euro supérieur pour financer une association. Au centre-ville de Toulouse, une dizaine d'enseignes sont partenaires de MicroDon, l'entreprise française qui développe l'arrondi ("les petits ruisseaux font les grandes rivières" résume la page internet de l'entreprise). Parmi les partenaires, Nature et Découverte. "Chaque fois qu'un client passe en caisse, on lui parle de la démarche, on lui explique quelle association on veut aider, deux clients sur dix répondent favorablement", explique Ludovic Stroobants, responsable client du magasin.

Donner en caisse...

Des clients plutôt favorables comme Maryse, 59 ans : "C'est une petite participation qui n'engage pas énormément financièrement, mais qui, si elle se multiplie, peut rapporter beaucoup". En caisse Arnaud vient d'acheter un sac et une gourde, 39€95 mais il a fait l'arrondi : "Mieux vaut faire l'arrondi plutôt que de récupérer la pièce de 5 centimes, de toute façon, je ne saurais pas quoi en faire".

L'argent récolté est ensuite distribué à 100% à des associations, pour financer des projets. La défense de rapaces dans l'Aveyron, des arbres replantées en Indonésie, ou la création d'emplois à temps-plein dans des organismes d'aides au développement des enfants. Chaque magasin décide de l’association qu’il va aider.

... et depuis son salaire

Une forme de don qui existe aussi sur les salaires. L’entreprise Thalès par exemple pratique l'arrondi sur les revenus de 2.800 salariés qui se sont portés volontaires. Depuis huit mois, 120.000€ ont été récoltés dans l'entreprise, une somme qui a bénéficié à 4 associations. Entre autres, l'organisme Planète Urgence qui distribue notamment de kits scolaire au Bénin, au Cameroun ou Madagascar

Créé en 2011, le dispositif a permis de récolter 2 millions 835 000 euros, la moitié l'année dernière, preuve de l’explosion de ce type de don.