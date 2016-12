Toulouse : ils distribuent des cadeaux aux SDF grâce à un moteur de recherche solidaire

Environ 40 bénévoles vont arpenter les rues de Toulouse ce samedi 31 décembre pour offrir des cadeaux à des sans-abris. Ceux-ci pourront demander ce qu'ils veulent, dans une limite de 45 euros. Une opération financée par Lilo, un moteur de recherche qui transforme nos clics en bonnes actions.

Ils seront une quarantaine de bénévoles ce samedi 31 décembre dans les rues de Toulouse pour aller à la rencontre des sans-abris. L'objectif : leur demander ce qu'ils veulent pour Noël.

Un cadeau de leur choix d'une valeur de 45 euros maximum

Les sans-abris auront droit à un cadeau que les bénévoles iront acheter le jour-même pour le leur remettre. Repas chaud, montre, téléphone, vêtements... Tout est possible, dans la limite d'une quarantaine d'euros.

A eux de choisir selon leurs envies! Un restaurant ça peut être sympa ; le but c'est de passer un moment avec les sans-abris. - Tiphaine, bénévole

Les bénévoles avanceront les frais et se feront rapidement rembourser par Lilo sur présentation de la facture.

Un moteur de recherche solidaire

Lilo, c'est ce moteur de recherche original qui est à l'origine de cette distribution de cadeaux. Un moteur de recherche solidaire qui finance des projets sociaux grâce à nos clics, qui valent de l'or.

En effet, les annonceurs paient pour apparaître lors de recherches sur Internet. En effectuant une recherche sur Lilo, on récolte des gouttes d'eau virtuelles que l'on peut ensuite donner à des associations ou à des projets caritatifs, humanitaires, solidaires, qui s'intéressent à l'environnement, la santé, le social ou l'éducation. Nos gouttes d'eau se transforment ainsi en monnaie sonnante et trébuchante. Et ça ne coûte rien à l'internaute !

Lilo reverse 50% de son chiffre d'affaires à ces projets (l'autre moitié de son budget est consacré pour 20% à la communication et pour 30% au fonctionnement). Depuis sa création en 2015, la plateforme a déjà soutenu une cinquantaine de projets (de la recherche contre le cancer à la reforestation du nord de la France) pour un total de 145.000 euros. Et en plus nos données ne sont pas collectées lors de nos recherches.

Toujours, quand on clique, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. On ne s'en rend pas compte, on clique, on clique. Là on choisit qui gagne de l'argent avec nos clics. - Tiphaine

Des cadeaux pour les sans-abris dans huit grandes villes de France...

Cette fois, le site finance donc des cadeaux pour les sans-abris. Cette opération se déroule dans huit grandes villes de France au total : Lyon, Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, et Toulouse.

Elle avait déjà été testée à Paris l'an dernier. Plus de 80 cadeaux avaient été distribués dans la capitale.

... Et des petits mots de soutien

Lilo a aussi demandé aux internautes d'envoyer des mots pour les sans-abris.

J'ai imprimé 80 pages de mots, avec 30 mots par page! Ce sont des mots de soutien la plupart du temps, "tu vas t'en sortir, crois en toi". Ils ont été envoyés par des gens de tous âges, de toute la France. - Laurent, coordinateur de l'opération

Les bénévoles toulousains vont les glisser dans des enveloppes rouges et les distribuer en plus des cadeaux. Avant de démarrer "la tournée", ils ont rendez-vous au bar associatif le Caméléon, à 10h, ce samedi 31 décembre.