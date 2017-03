Toulouse : l'Espace Saint Georges va se transformer

Les travaux vont démarrer au cours du second semestre 2017 et dureront 21 mois. L'Espace Saint Georges, ce centre commercial situé en plein cœur de Toulouse, va être rénové pour attirer de nouvelles enseignes, avec une modification de l'axe de circulation et beaucoup plus de lumière.

L'espace Saint Georges, le centre commercial situé en plein centre ville de Toulouse, sous la place Occitane, a vieilli depuis sa création en 1978. Aujourd'hui, seule la moitié des boutiques est occupée. Les visiteurs sont nombreux, près de 5 millions par an, ce qui est très important pour un centre commercial de ce type, mais ils ne restent que 15 minutes en moyenne, contre 45 dans les autres galeries comparables.

Aujourd'hui, on a près de 60% des gens qui ne font que passer dans ce centre commercial - le directeur de l'Espace Saint Georges, Pascal Sanvoisin

Le gestionnaire Terranaé de l'Espace Saint Georges a donc lancé des études pour rénover cette galerie et attirer de nouvelles enseignes. L'heure est maintenant de passer aux travaux. Ils devraient démarrer dans le courant du second semestre 2017, menés par la société Alamo et le cabinet lyonnais Sud Architectes. L'idée principale est de modifier les axes de circulation dans la galerie. Aujourd'hui, il y a deux chemins possibles, il n'y en aura plus qu'un, pour que les visiteurs passent devant toutes les boutiques. Cet axe sera de plus élargi et sérieusement relooké, avec beaucoup de vitrages et l'utilisation de la lumière naturelle.

Le projet de l'architecte Christophe Köhler est de créer une ambiance de clairière au centre de la galerie - Crédit : Sud Architectes

L'architecte Christophe Köhler veut créer au centre de cet espace commercial une "clairière de verre". Il veut utiliser des poteaux stylisés pour symboliser des troncs d'arbres et "créer des jeux d'ombres et de lumières". Il y aura aussi un nouvel escalier en verre qui partira du centre de la galerie pour relier la place Occitane.

Les travaux devraient durer 21 mois au total et se feront sans fermeture des commerces. Il y aura plusieurs phases et le gros du chantier se fera la nuit, pour un coût total de 10 millions d'euros. Le but, à terme, est d'attirer de nouveaux commerces. Le directeur de l'Espace Saint Georges Pascal Sanvoisin explique : "jusqu'ici ce centre commercial a été pensé pour le femme active de 35 - 45 ans, désormais le but est d'attirer une clientèle plus familiale et plus jeune".

Quels nouveaux commerces ?

Quand on l’interroge sur les noms du futurs commerces, le directeur joue la carte du suspens pour l'instant. Il parle d'une "nouvelle enseigne qui n'existe pas encore à Toulouse" pour jouer les locomotives de cet espace st Georges relooké. Il s'agira d'une autre moyenne surface de 1000 m². Le magasin Casino lui sera toujours là, avec la même taille et d'autres plus petites boutiques sont attendues, mais pas de restaurants, seulement du snack car l'idée est aussi de redonner une deuxième jeunesse à la place Occitane en surface.