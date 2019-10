Toulouse : la 5G arrive dès 2020

Toulouse va passer à la 5G dès 2020, dès son lancement commercial. Des antennes expérimentales ont déjà été installées dans la ville rose. Plusieurs entreprises commencent déjà à travailler avec ce réseau qui se veut plus puissant et plus réactif que l'actuel 4G.

Toulouse, France

Toulouse fera partie des premières villes en France à utiliser la 5G. Et c'est pour bientôt. Lors d'une conférence de presse, l'opérateur SFR a annoncé espérer un lancement commercial dès 2020. Il attend la fin de l'appel d'offre pour l’attribution des nouvelles fréquences avant de donner une date plus précise.

Mais les premières antennes 5G sont là. La ville rose et le secteur de Francazal sont déjà couverts par ce nouveau réseau. Il s'agit pour l'instant d'expérimentations.

Plus rapide et plus réactif

Mais du côté de l'opérateur, on vend déjà un réseau dont la promesse est de révolutionner nos télécommunications. "Concrètement, ça sera beaucoup plus rapide que l'actuel 4G, explique Damien Jahan, le directeur développement réseau chez SFR. On pourra jouer en ligne en ultra-réactif, regarder des films en 4K. Mais il y a aussi des services nouveaux qui vont arriver dont a toujours un peu de mal à anticiper. On oublie souvent que toutes les applications comme Uber sont nées grâce à la 4G."

Toulouse est déjà couvert par la 5G même si le grand public n'y a pas accès © Radio France - Théo Caubel

L’industrie 4.0

Au-delà d'une utilisation quotidienne par les particuliers, la 5G vise surtout les entreprises. "On parle d'industrie 4.0. C'est beaucoup d'expérimentations dans les secteurs de la santé, de l'énergie, des voitures connectées voire autonomes. Par exemple, aujourd'hui une chaîne de montage dans une usine suppose beaucoup de connectiques. C'est compliqué à installer, c'est long. Des robots connectés en 5G, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus fluide à installer, déployer et faire évoluer. Et ce sont des gains de productivité en plus" argumente Damien Jahan.

D'ailleurs les premières entreprises toulousaines commencent à travailler avec ce nouveau réseau. C'est le cas d'Easymile qui fabrique des véhicules autonomes. "Pour nous, ça va nous permettre de développer nos produits, notamment grâce à la réactivité de la 5G. Par exemple, pour savoir si un feu est rouge ou vert, il est impératif d'avoir l'information rapidement. Mais si le réseau met du temps à répondre comme la 4G on risque de griller le feu" analyse Benoit Perrin, directeur d'Easymile.

Des nouvelles antennes qui inquiètent

Deux antennes 5G installées sur le toit de SFR à Toulouse © Radio France - Théo Caubel

Mais l'arrivée de la 5G ne fait pas que des émules. Les groupes d'opposants se multiplient. Ils s'inquiètent de la dangerosité des fréquences pour la santé et de la multiplicité des antennes.

Mais de son côté, SFR tente de rassurer. "Nous respectons le cadre réglementaire qui nous est fixé, explique Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest SFR. Et ce ne sont pas des fréquences "micro-ondes". Dans celles lancées à partir de 2020, elles sont très proches de celles déjà existantes."

Quant au nombre d’antennes, "aujourd'hui il y en a 150 sur Toulouse. Le déploiement de la 5G se fait sur la base des équipements pré-existants."

Et pour ceux qui voudraient utiliser ce nouveau réseau dès son lancement, il faudra mettre la main à la poche. Puisqu'il faudra acheter un nouveau téléphone compatible et changer son abonnement téléphonique.