Toulouse : La place Victor Hugo fait peau neuve et chasse les voitures

Cinquante-huit ans après la construction de son marché et de son parking la place Victor Hugo, en centre ville de Toulouse, va être entièrement rénovée. Priorité sera donnée aux piétons et aux vélos. Plus de 250 places de stationnement vont être supprimées. Début des travaux au mois d’août.

Le marché Victor Hugo fait peau neuve pour ses 60 ans. Situé à deux rues du Capitole le marché du centre ville de Toulouse va faire l'objet d'importants travaux extérieurs et intérieurs. L'objectif est d'éloigner les voitures pour rendre la place plus attractive et plus conviviale avec un nouveau mobilier urbain et plus d'espace pour les terrasses des cafés et restaurants. le chantier débute en août pour 2 ans.

Plus de 250 places de stationnement supprimées

C'est un point qui risque de fâcher dans un centre ville déjà surchargé de voitures. La rénovation des voies et des trottoirs autour du bâtiment va entraîner la suppression de plus de cinquante places de stationnement autour du marché. De plus les accès au parking vont être réaménagés aux deux extrémités afin d'éloigner les voitures. "Les deux grands côtés du marché seront prioritairement utilisés par les piétons" précise Jean-Luc Moudenc le maire de la ville rose. Des voies qui pourront occasionnellement être totalement interdites aux automobilistes "par un système de bornes amovibles". A l'intérieur du parking, qui surplombe le marché Victor Hugo, la taille des emplacements qui datent de 1959, sera adaptée aux véhicules modernes. Un ré-aménagement qui ampute le parc de stationnement de 210 places sur les 670 actuellement disponibles.

L'architecte urbaniste Joan Busquets présente son projet au maire de Toulouse © Radio France - Pierre Viaud

Un projet de 11,7 millions d'euros

Programmé sur deux ans le chantier veut "Faire de Victor Hugo la place gourmande de Toulouse" de l'aveu de l'adjoint au commerce Jean Jacques Bolzan. Pour les commerçants du site cela va se traduire, certes, par un cadre de travail plus agréable, mais aussi par des contraintes, à commencer par les livraisons en provenance du MIN, le marché d’intérêt national implanté au nord de la ville. Une "livraison du dernier kilomètre" organisée par la mairie en un seul convoi avant 7h du matin. Exit donc les fourgons stationnés en permanence au pieds des étals. Et pas de soucis de rapatriement de la marchandise après la fermeture "Dans le marché nous créerons des resserres réfrigérées" ajoute l'élu, pour permettre aux commerçants de stocker sur place. En contrepartie de ce réaménagement la municipalité attend des commerçants une plus grande amplitude horaire avec des ouvertures l’après midi et en soirée.

Une vingtaine d'arbres plantés

La rénovation de la place Victor Hugo permettra d'installer 16 chaises, 3 bancs, 6 containers enterrés pour le verre ou le papier, un point d'eau mais aussi, et c'est une premiére pour ce site, 22 arbres. Douze merisiers et dix alisiers blancs. Livraison prévue en novembre 2019.