Toulouse : la secrétaire d'Etat à l'Economie à la rencontre des commerçants impactés par le mouvement des gilets jaunes

La rencontre entre la secrétaire d'Etat à l'Economie et les commerçants toulousains a eu lieu ce jeudi 14 février 2019. Agnès Pannier-Runacher a pris le temps de discuter avec un bijoutier de la place Jeanne d'Arc et un bar du boulevard de Strasbourg, inquiets pour l'avenir de leurs commerces.

Occitanie, France

La secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher poursuit sa tournée nationale dans les villes touchées par les manifestations des gilets jaunes. Ce jeudi, elle était au chevet des commerçants toulousains : le bijoutier Christophe Pujol sur la place Jeanne d'Arc, et les propriétaires du bar Le Glou, boulevard de Strasbourg. La priorité pour la secrétaire d'Etat : les commerçants doivent demander un accompagnement de l'Etat, ils peuvent se manifester auprès de la cellule de crise mise en place par la préfecture de Haute-Garonne.

Agnès Pannier-Runacher veut que Toulouse soit une ville motrice dans les deux prochaines semaines pour qu'elle montre l'exemple aux autres : "On accélère, on ramène le maximum de dossiers et les intermédiaires sont mobilisés : la chambre de commerce, la chambre des métiers et collectifs de commerçants pour qu'on les traite en masse, quasi industriellement. Ce qui nous permettra de dire : voilà comment on a traité les dossiers, voilà ce qui s'est passé, voilà le montant des reports, et leur donner des indications sur ce à quoi ils peuvent s'attendre en fonction de leur situation."

Le bijoutier Christophe Pujol questionne Agnès Pannier-runacher : "Vue notre baisse de chiffre d'affaires qui est perdu (40% en janvier), on ne refera ni Noël ni le mois de janvier avec les soldes, donc ça c'est perdu. Quand c'est perdu, c'est notre marge qui est partie pour payer toutes ces charges. Les exonérations de charges, on peut réellement y compter ?" La secrétaire d'Etat répond : "_Ça ne serait pas adapté de faire une mesure d'exonération qui soit pour tout le monde et uniforme_. La situation que vous vivez est très différente de celle du commerçant trois rues plus loin voire trois villes plus loin et c'est pour ça qu'on préfère un système de cas par cas. L'important aujourd'hui est de traiter les dossiers."