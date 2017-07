Toulouse : 165 personnes relogées après l'évacuation du camp de Ginestous

C'est un campement qui existe depuis des décennies, l'un des plus anciens de Toulouse. Le camp de roms de Ginestous a été entièrement évacué lundi. Les familles ont été emmenées en bus dans un gymnase de Toulouse, pour ensuite être conduites dans différents logements. 165 personnes sont relogées.

Une drôle d'atmosphère régnait ce lundi matin dans le campement de roms, ce bidonville de Toulouse situé au sud de Ginestous et qui accueillait plus de 300 personnes, principalement des familles roms venues de Roumanie et de Bulgarie, ainsi que quelques Albanais et des gens du voyage. Les habitants ont été évacués dans le calme vers 7h du matin, encadrés par de nombreux policiers et CRS, mais aussi des représentants de la mairie, de l'Etat et des bénévoles de plusieurs associations.

Les familles roms ont laissé sur place des poussettes, du mobilier, de la vaisselle... et sont parties en bus en direction du gymnase de Lalande. Elles sont revenues plus tard dans la journée pour récupérer les biens auxquels elles tenaient avec des camions pour les emmener dans leurs nouveaux logements.

165 personnes relogées, la plupart en appartement

Dans le gymnase de Lalande, les familles roms ont été accueillies avec un déjeuner et elles ont rencontré les services de l'Etat, les services de la mairie et les associations comme France Horizons qui leur ont indiqué où elles allaient être hébergées. Au total, 165 personnes dont 51 enfants se sont vues proposer une solution d'hébergement ou de relogement d'après un communiqué commun de la mairie de Toulouse et de la préfecture. Dans le détail, les services de l'Etat ont pris en charge 46 personnes et la mairie de Toulouse les 119 autres. Pour Daniel Rougé, l'adjoint au maire de Toulouse, "c'est plus un déménagement qu'une évacuation".

Daniel Rougé : "ces personnes seront en hébergement pendant une période temporaire avec un accompagnement social" Copier

La plupart des familles sont relogées dans des appartements situés à différents endroits de Toulouse, des "appartements temporaires" précise l'adjoint au Maire Daniel Rougé, où elles seront suivies par les services sociaux pour les aider à s'insérer, à scolariser les enfants et à trouver du travail. C'est le cas de Cirpaci, un jeune homme de 20 ans d'origine roumaine, qui a passé un an et demi à Ginestous avec sa femme et ses deux enfants de 4 ans et 8 mois. Il ne supportait plus de voir ses petits vivre dans la saleté, sans douche, au milieu des chiens et des rats. Il a obtenu un appartement à Toulouse, à partager avec une autre famille et où il sera suivi par les services sociaux.

Témoignage de Cirpaci : "Merci Dieu, parce que les camps, c'était de la saleté, des chiens, des chats, des rats, pas de douches" Copier

On sent quand même une pointe d'appréhension dans son discours. La plupart des familles oscillent entre inquiétude et espoir. Certains comme Dumitru, un rom d'origine roumaine qui a passé 4 ans à Ginestous, ne comprend pas pourquoi on les installe, lui et sa famille, dans un appartement avec une autre famille qu'il ne connaît pas. Il aurait aimé vivre avec son frère ou sa sœur.

Il y a de l'incompréhension aussi du côté de ceux qui n'étaient pas sur les listes établies par la mairie et les services de l'Etat. Alin, par un exemple, un jeune homme seul est reparti avec une feuille lui donnant droit à deux nuits d'hôtel et après, il ne sait pas ce qui va se passer.

Quel suivi maintenant ?

Du côté des militants associatifs, on estime que les choses se sont plutôt bien passées pour l'évacuation du camp et le travail réalisé en amont, mais certains s'interrogent maintenant sur le suivi de ces familles, dans leurs démarches d'insertion. Yves Simonot, du Comité de coordination pour la promotion et en solidarité des communautés en difficulté, estime que : "la difficulté commence, car ces familles vont être dispersées aux quatre coins de l'agglomération et ça rend leur suivi plus difficile".

La position de Yves Simonot, représentant associatif du Comité de coordination pour la promotion et en solidarité des communautés en difficulté Copier

Il y avait également 117 personnes issues de la communauté des gens du voyage à Ginestous. La mairie de Toulouse leur avait proposé une orientation sur une aire d'accueil aménagée, du côté de Rangueil, mais la préfecture et la ville précisent dans leur communiqué que ces familles "ont décliné" l'offre.

Le camp de Ginestous va désormais être rapidement détruit et sécurisé. A terme, la mairie de Toulouse veut utiliser le terrain pour construire un golf.