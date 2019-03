Toulouse : le tourisme pénalisé par le mouvement des gilets jaunes

Toulouse, France

Le mouvement des gilets jaunes impacte aussi le tourisme. A Toulouse, certains hôteliers constatent en effet une différence : le traditionnel tourisme d'affaire reste constant. En revanche, depuis décembre, les chambres d'hôtel se remplissent difficilement les week-ends.

Frédéric Michel, gérant de l'hôtel Héliot à Toulouse et président de la branche hôtellerie de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Haute-Garonne. Copier

"Traditionnellement, au printemps, on voit revenir notre clientèle de loisirs, et là elle n'est pas revenue", explique ainsi Frédéric Michel, gérant de l'hôtel Héliot à Toulouse et président de la branche hôtellerie de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Haute-Garonne.

à lire aussi Acte XVIII des gilets jaunes : plusieurs milliers de manifestants à Toulouse, le maire de la ville insulté

Il se base sur les réservations pour faire ce constat : "Ce week-end, on est fin du mois de mars, c'est le printemps, il fait beau, je n'ai aucune réservation samedi soir. Habituellement, on fait au moins 50% d'occupation le week-end", décrit Frédéric Michel. Mais vu le contexte, cela ne l'étonne pas.

Quand vous venez passer un week-end dans une ville, ce n'est surtout pas dans l'idée de devoir s'enfermer dans une chambre d'hôtel pendant trois ou quatre heures en attendant que les événements soient finis pour peut-être aller dîner en respirant des gaz lacrymogènes." - Frédéric Michel, gérant de l'hôtel Héliot à Toulouse.

Un impact sur l'image de la ville

Pour Emmanuel Hilaire, directeur de l'hôtel Albert 1er à Toulouse et vice-président du club hôtelier de Toulouse, qui regroupe 80 établissements sur la métropole toulousaine, il est encore trop tôt pour faire un bilan comptable et pour tirer des conclusions. Mais, l'image de la ville en prend malgré tout un coup, surtout à cause des dégradations et des agissements des casseurs.

Emmanuel Hilaire, directeur de l'hôtel Albert 1er à Toulouse et vice-président du club hôtelier de Toulouse. Copier

"Forcément, les touristes le voient et cela amène des questions, des interrogations et surtout _cela amène de l'insécurité_", explique-t-il. "Avec des vitrines calfeutrées ou revêtues de panneaux de bois, cela ne va pas amener des sentiments de sécurité pour nos clients."

à lire aussi Plus de 12 000 forces de l'ordre mobilisées en Haute-Garonne depuis le mouvement des gilets jaunes

Mais ce qu'Emmanuel Hilaire redoute surtout, ce sont des conséquences à longs termes, des conséquences sur la fréquentation : "On sait que les week-ends et les vacances scolaires ne sont pas les meilleures périodes pour les hôteliers de manière générale, et effectivement avec ces manifestations tous les week-ends, on n'incite pas les gens à venir dans nos villes", assure-t-il.

Les hôteliers espèrent maintenant que le mouvement prendra fin, pour retrouver "du calme et de la sérénité".