Toulouse : le personnel du service hématologie de l’Oncopole en grève contre le manque d'effectif

Toulouse, France

Ils sont en grève pour signifier leur ras-le-bol... mais assure tout de même leur service. Ce lundi 8 juillet c'est donc au moment de la pause déjeuner que les soignants du service hématologie de l’Oncopole se sont rendus à l'entrée du parking de l'hôpital. Distribution de tracts, banderoles accrochées aux barrières, les infirmières et aide-soignants veulent faire connaître leur combat.

Surcharge de travail

"On nous demande toujours plus mais avec toujours moins" lance Julien Gavarret, infirmier au service de greffe de moelle osseuse. Dernier exemple en date : "le weekend dernier au lieu d'être quatre aides soignantes - une pour cinq patients - elles se sont retrouvées à deux pour se partager chacune dix patients" explique, en colère, le jeune homme. "Est-ce que concrètement vous pouvez faire des soins de qualités, en greffe de moelle osseuse, quand vous êtes en sous effectif ?" réponse : "Non, ce n'est pas possible".

Effectif en baisse

Sa collègue, Lise mélo ne dit pas autre chose. "On est face à un manque de personnel" dit-elle tracts en main. Il y a cinq ans, quand le service a ouvert ses portes, "il y a avait 31 infirmières et 27 aides soignantes" se souvient Lise, "aujourd'hui nous sommes 28 infirmières et 23 aides soignantes" peste-t-elle. "Chaque année on nous supprime des postes et ce n'est pas acceptable car la qualité et la sécurité des soins des patients doivent êtres optimales" martèle la jeune femme. De son côté, la direction promet de recruter du personnel d'ici la fin du mois. Mais dans quelle mesure ? Les grévistes craignent les arrivées soient largement insuffisantes.