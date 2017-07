Toulouse : le projet de centre commercial Val Tolosa peut-il être définitivement enterré ?

Une nouvelle décision de justice sur les espèces protégées met à l’arrêt le chantier de ce centre commercial à l’ouest de Toulouse. Les opposants parlent d’une victoire majeure car l’intérêt économique du projet est pointé du doigt.

On en parle depuis 10 ans, le projet d’un vaste centre commercial à Plaisance-du-Touch en banlieue ouest de Toulouse, prévu à l’horizon 2019 – 2020 enregistre un nouveau revers en justice, c’est le 3eme en moins d’un an. Après l'annulation du permis de construite en appel en Juin 2016, après l'annulation de l'autorisation d'un cinéma multiplexe en mai 2017, c'est la cour administrative de Bordeaux qui vient d'annuler en appel une dérogation dont bénéficiaient les promoteurs du futur centre commercial sur la protection des espèces protégées. Ce qui met un coup d'arrêt aux travaux.

Absence d’intérêt public majeur

Dans sa décision, la cour confirme également que l'intérêt économique de ce centre commercial à l'ouest de Toulouse, n'est pas sérieusement démontré. « En dépit de la création de plus de 1 500 emplois qu’il pourrait engendrer, ce projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur » - note la cour qui déclare en outre que Val Tolosa va à l’encontre du SCOT qui définit la politique d’aménagement de l’agglomération toulousaine. « Le plateau de la Ménude ne dispose pas de desserte par des voiries principales, ni par des modes de transports collectifs tels que le métro, le tramway ou le train » - estime la cour.

On attend la décision du Préfet

Le préfet pourrait publier un nouvel arrêté pour permettre aux travaux de redémarrer, mais pour l'avocate du Collectif "Non à Val Tolosa", Maitre Alice Terrasse, la dernière décision de la justice pourrait l'en empêcher.

Les opposants se battent depuis 10 ans contre ce projet de méga centre commercial Val Tolosa © Radio France

Cette dernière décision de justice est- elle un coup d'arrêt au projet Val Tolosa ? Les opposants veulent y croire même s’ils ne sont pas à l’abri de nouveaux rebondissements. Cette fois, ce ne sont plus simplement les petits animaux protégés qui bloquent le chantier, c'est aussi la viabilité économique de ce centre commercial qui est pointé du doigt par la justice - estime Pascal Barbier du Collectif "non à Val Tolosa"

De son côté, le géant européen des grandes surface Unibail Rodamco, promoteur du projet attend une décision du Préfet qui « sans nul doute sera favorable à la reprise des travaux » - pronostique l’un de ses porte-parole.

Le chef de file des pros Val Tolosa Philippe Guyot de l’Association « Oui à Val Tolosa » - ne croit pas lui non plus à l'arrêt du projet

C'est désormais au Préfet de dire s'il faut oui ou non mettre fin à cette bataille juridique autour d'un projet qui ressemble de plus en plus à un serpent de mer. Le préfet de Haute-Garonne pourrait donner son avis ou sa décision dans les prochaines heures ou les prochains jours.