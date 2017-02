Toulouse : les communes de l'agglomération tirées au sort pour accueillir une aire de grand passage

On savait déjà que Balma accueillerait la première aire de grand passage pour les gens du voyage en 2017. Un tirage au sort vient de fixer la suite du calendrier : Castelginest en 2018, Villeneuve-Tolosane en 2019 et Aussonne en 2020.

Les choses se mettent en place pour l'accueil des gens du voyage de passage sur l'agglomération toulousaine pendant les beaux jours.

Les 37 communes de Toulouse Métropole étaient tombées d'accord au mois de septembre dernier pour accueillir à tour de rôle des aires de grand passage, avec un système d'aires "tournantes". Il y en aura deux chaque année dans l'agglomération, pour être en conformité avec la loi. Toulouse en accueillera une et la seconde sera installée sur l'une des 36 autres communes de la métropole.

Balma, Castelginest, puis Villeneuve-Tolosane

Pour cette année 2017, le maire de Balma s'était porté volontaire pour ouvrir le bal. Vincent-Terrail Novès est encore en train de chercher le terrain avec son collègue de la commune voisine de Quint-Fonsegrives. La question soulève encore quelques tensions dans la population, mais la ville de Balma devrait être prête pour le mois de mai.

Pour les années d'après, les communes ont été désignées mercredi dernier par tirage au sort, en présence d'un huissier dans les locaux de Toulouse Métropole. Résultat : le hasard a désigné Castelginest en 2018, Villeneuve -Tolosane en 2019 et Aussonne en 2020. A chaque fois, le maire devra trouver un terrain assez grand et mettre en place les conditions sanitaires et de sécurité suffisantes, en lien avec la préfecture et Toulouse Métropole.

Si les communes désignées n'arrivent pas à répondre au cahier des charges, une liste complémentaire a été tirée au sort pour chaque année, avec deux plans B en quelque-sorte. Pour 2018, par exemple, si Castelginest était écartée pour une raison x ou y, c'est Saint-Jory ou Gagnac qui seraient désignés. Au final, c'est le Préfet de Haute-Garonne qui tranchera et donnera son feu vert.

Mais Grégoire Carneiro, le maire de Castelginest, affirme qu'il fera tout pour jouer le jeu, car il estime que c'est "la moins mauvaise des solutions". Elle permet à toutes les communes de contribuer à la mise en place de ces aires.

Si nous sommes désignés en 2018, on attendra au moins une dizaine d'années avant d'être désignés à nouveau. Il vaut mieux un système parfaitement maîtrisé qu'un système sauvage avec les débordements, les tensions et les risques qui peuvent se présenter - Grégoire Carneiro

La deuxième aire sera dans Toulouse, mais changera de quartier chaque année

En ce qui concerne l'autre aire d'accueil de grand passage de la métropole, elle sera installée dans Toulouse intra-muros, mais elle changera de quartier avec l'idée d'une répartition sur le territoire. C'est-à-dire que, si c'est une commune du nord de Toulouse qui accueille la première aire, on installera l'aire toulousaine plutôt dans un quartier du sud de la ville.

Les derniers détails devraient être tranchés lors du prochain conseil de Toulouse Métropole, le 23 février prochain.