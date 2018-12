Toulouse : les Restos du cœur organisent un goûter de rue et fêtent Noël avant l’heure

Toulouse, France

Le père Noël n'a pas pu faire le déplacement mais il y avait assez de bonnes âmes pour offrir à chaque enfant un cadeau et un goûter. Pendant quelques heures dans le centre-ville de Toulouse, à deux pas du Grand Rond, ce mercredi 19 décembre, les Restos du cœur ont distribué une centaine de cadeaux à des enfants qui n'ont pas l'habitude d'en avoir.

D'habitude, Noël c'est comme tous les autres jours."

"Moi j'ai eu un Rubik's Cube avec un tableau à dessiner, ça tombe bien j'adore ça !, s'exclame avec un grand sourire Selma, 11 ans. D'habitude, Noël c'est comme tous les autres jours, je n'ai pas de cadeaux mais, ça ne me dérangeait pas... pas trop, avoue la jeune fille.

En un après-midi, environ 150 poupées, mini-voitures et ballons de football ont été distribués, accompagnés d'un père Noël en chocolat et d'un goûter.

Des pères Noël en chocolat ont été amenés par des retraités de l’EHPAD Henri IV © Radio France - Simon Cardona

Une opération qui n'a rien couté aux Restos du cœur. "Les cadeaux ont été fournis par l'association "Les motards au grand cœur". Airbus et des retraités de l'EHPAD Henri IV ont fourni le goûter et le chocolat, liste Dominique Leroux, le directeur des Restos du cœur de Haute-Garonne. On est heureux d'être là. On aide tout le monde, qu'il y ait 10 enfants ou 100 c'est pareil. On donne un tout petit peu de bonheur à des enfants qui vivent dans des conditions très précaires et difficiles. Pour nous, c'est une récompense magnifique de les regarder s'amuser avec leurs cadeaux."

Le but était d'atteindre des familles plus "volatiles" qui vivent dans la rue ou dans des squats et qui n'ont pas les moyens de se déplacer à la traditionnelle distribution de cadeaux des Restos du cœur, situés dans les locaux de Toulouse.

Les Restos du cœur recherchent des volontaires aussi pendant les fêtes : à Noël, l'association a assez de volontaires mais elle a besoin de bras pour le Réveillon du Nouvel an. Une période désertée par les bénévoles.