Toulouse : les salariés de Safran Engineering Services ont peur d'être vendus

Le groupe aéronautique Safran va-t-il vendre son bureau d'études réuni dans la branche Safran Engineering Services ? C'est en tous cas ce que craignent les syndicats, même si il n'y a rien d'acté pour l'instant.

La tension monte chez Safran Engineering Services, le bureau d'études du groupe Safran. Les salariés et les syndicats sont inquiets, car ils ont peur que leur société soit vendue prochainement. Il n'y a rien d'acté à ce stade, mais les syndicats ont entendu parler de ce projet par des collègues dans d'autres sociétés qui seraient intéressées par un éventuel rachat et la direction leur a fait comprendre que la vente était l'une des hypothèses étudiées, pas la seule, mais les syndicats estiment que c'est la plus probable.

"La direction dit que nous sommes à la croisée des chemins, on a des renseignements de sociétés d'ingénieries intéressées et on a tout un faisceau d'informations qui nous font dire que la vente est l'hypothèse la plus probable" - Georges Fontanges, secrétaire du CE

Safran Engineering Services (SES) travaille notamment sur la recherche et le développement et emploie 1700 personnes aujourd'hui, dont 800 à Toulouse, des ingénieurs en très grande majorité. Les autres sont répartis sur la région parisienne, Bordeaux, Vitrolles et Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis la semaine dernière, les syndicats CFE-CGC, FO et CGT multiplient les réunions sur ces différents sites pour faire part de leurs craintes aux salariés. Ils ont très peur d'être vendus à une SSII, une société de services en ingénierie informatique comme Akka ou Assystem où les conditions de travail et de rémunération ne sont pas du tout les mêmes.

Perte d'avantage sociaux

Quand on demande aux syndicats pourquoi le groupe Safran chercherait à les vendre, ils expliquent que c'est un problème de profit. Safran Engineering Services ne rapporterait pas assez.

"Aujourd'hui, on a une profitabilité à 4%. Il (le Directeur Général) considère que pour un bureau d'études, la profitabilité doit être à deux chiffres". - Jean-Philippe Py, délégué CGT

Le bureau d'études de Safran est confronté à la baisse générale des contrats de R&D dans l'aéronautique et à la concurrence des SSII qui emploient "des ingénieurs plus jeunes, moins expérimentés et qui ont tendance à casser les prix des contrats" estime David Dijoux, le délégué FO. Il ajoute que Safran Engineering Services emploie des ingénieurs et des techniciens qui ont plus d'expérience et que Safran a des "frais de siège" plus importants.

Tous les représentants syndicaux affirment qu'il y a d'autres solutions. Pour eux, la vente de leur société à l'une de ces SSII se traduirait par une perte de rémunération et d'avantages sociaux.

"Chez Safran, entre l'intéressement, la participation et l’abondement, les avantages sociaux représentent aujourd'hui 15 à 20% de la rémunération annuelle des salariés et ils risquent de disparaître si la société est vendue à une entreprise extérieure au groupe Safran" - Serge Cumerlato, le coordinateur CFE-CGC de Safran Engineering Services.

C'est aussi ce qui fait peur aux salariés. Certains ont fait des banderoles et veulent mener des actions pour que la direction dévoile vraiment son jeu et fasse machine arrière si c'est bien la vente qui est dans les tuyaux. Les représentants syndicaux réfléchissent aussi à des actions. L'un d'eux glisse : "il y pourrait y avoir des actions au salon du Bourget ou sur le Tour de France" (qui passera cet été à Blagnac, juste à côté du siège de Safran).

La direction de son côté ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant et le service communication se contente d'un "no comment".