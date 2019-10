Toulouse : les urgences de l'hôpital Purpan une nouvelle fois en grève

Purpan, Toulouse, France

Le climat social ne s'arrange pas aux urgences de l'hôpital Purpan. Une partie du personnel est en grève ou en arrêt maladie depuis mercredi soir et le mouvement se poursuit ce jeudi. L'intersyndicale (CGT, CFDT et Sud) dénonce une situation d'épuisement professionnel devenue intenable et réclame des embauches immédiates à la direction.

Toutes les ambulances déroutées

Ce jeudi, toutes les ambulances qui arrivent à Purpan sont déroutées vers les urgences de Rangueil et les cliniques privées. Selon la CGT, l'intégralité des aides-soignant(e)s et une dizaine d'infirmièr(e)s sont en grève ou en arrêt maladie.

Les syndicats ont déposé une procédure de "Danger Grave et Imminent" qui oblige la direction a réalisé une enquête. Un rassemblement est organisé à 14h devant les urgences de Purpan.

Un numéro pour les patients

Pour toute interrogation sur le degré d'urgence de la prise en charge, la direction du CHU invite la population toulousaine à contacter le "36 99 Allo Docteur" à partir de ce jeudi après-midi. Les patients sont également encouragés à contacter leur médecin traitant.