Toulouse n’accueillera pas le centre européen de la météo, Bonn a été choisie

A cause du Brexit, certains services du centre européen de prévisions météo doivent quitter le Royaume-Uni. La France portait la candidature de Toulouse. D'autres pays étaient sur les rangs. L’Espagne avec Barcelone, l’Irlande avec Dublin, l’Autriche avec Vienne Le but : décrocher la venue en juin 2021 d’au moins 150 spécialistes de de la météorologie et du climat. C'est finalement Bonn en Allemagne qui a été choisie.

La Région, la Métropole et le Conseil départemental se sont mobilisés derrière la candidature de Toulouse depuis deux ans. Le centre européen pour les prévisions météorologiques aurait été basé à Montaudran.

Le message en anglais de la directrice du centre européen Florence Rabier : “We are extremely grateful to our Member States for their unshakable support to ECMWF. Becoming a multi-site operation will have its challenges, but will present great opportunities for collaboration, as we are already seeing in Bologna where our new data centre is being developed. Our two poles in Italy and Germany, together with our Headquarters in the UK make a perfect distribution to ensure the best possible knowledge sharing across Europe.”