Toulouse : nouveau record de livraisons pour Airbus en 2016 mais moins de commandes

À l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse de bilan, Airbus a annoncé ce mercredi à Toulouse avoir battu son total de livraisons en 2016 avec 688 appareils livrés. En revanche, l'avionneur européen a enregistré moins de commandes l'an dernier qu'en 2015.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle Airbus a annoncé avoir livré l'an dernier 688 avions contre 635 en 2015. L'avionneur européen bat ainsi pour la quatorzième année consécutive son record d'appareil livrés. En revanche il n'a enregistré l'an dernier "que" 731 commandes nettes contre 1.036 en 2015 il est vrai année record

Mieux que Boeing pour les commandes

Avec 688 avions livrés Airbus fait mieux que ses prévisions, pourtant l'année avait été mal engagée du fait de la difficulté notamment des motoristes de l'avionneur a assurer la livraison des moteurs pour ses A 320 et A 350. La barre a été redressée in extremis en décembre avec quelques 111 appareils sortis des chaînes d'assemblages. Airbus fait toutefois moins bien que son rival américain Boeing qui annonce 748 livraison l'an dernier.

En revanche son carnet de commandes est mieux garni avec 731 commandes fermes passées par 51 clients ( dont huit nouveaux) quand le géant de Seattle ne déclare que 668 commandes en 2016. Les 6 874 commandes enregistrées à ce jour représentent dix années d'activité au rythme actuel de production

Le 10.000e Airbus livré en 2016

C'est la famille des A 320 qui se taille la part du lion des commandes (607) et des livraisons (545). Le long courrier A 350 poursuit sa montée en puissance avec 49 livraisons et presque autant de commandes. Par ailleurs sa version "extra-longue" l'A 350-1000 a obtenu sa certification. 28 exemplaires ( un de plus qu'en 2015) de l' A 380 ont été livrés l'an dernier mais le rythme de production du géant des airs va être divisé par deux. Enfin 2016 aura été marquée par la livraison du 10.000è Airbus depuis la création du consortium européen. C'était en octobre dernier : un A 350 pour la compagnie Singapore Airlines.