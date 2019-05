Toulouse : opération escargot des auto-écoles et taxis ce Lundi matin sur le périphérique, dès 8h30

Toulouse, France

Attention pagaille en perspective dans la circulation ce Lundi matin 20 Mai sur Toulouse. Les auto-écoles, les taxis et les ambulanciers vont mener une opération escargot à partir de 8h30 sur le périphérique intérieur, avant de gagner la Préfecture à la mi-journée. On attend 200 à 250 professionnels venus de tout le Grand Sud pour protester contre l'ubérisation de leur profession. Le projet de loi LOM, d'orientation des mobilités qui sera prochainement examiné à l'Assemblée Nationale les inquiète beaucoup. Il légaliserait les plateformes internet qui permettent déjà à tout un chacun de s'improviser moniteur d'auto-école, sans agrément départemental

Un permis de conduire low-cost

Une dérive inacceptable du droit du travail, estime l'organisateur de la manifestation, Serge Moustrou, président de l’association de défense des auto-écoles en colère : « Auto-école, taxis, ambulanciers , nous sommes tous unis aujourd'hui pour démontrer avec cette manifestation notre solidarité pour lutter contre ce modèle social que l'État veut nous imposer et que l'on nomme : Ubérisation ou le Tacheron du XXl ème siècle »

Adopté au Sénat en avril, le projet de loi LOM (Loi Mobilités) est selon la ministre des Transports Elizabeth Borne destiné à « répondre aux fractures territoriales de notre société » Elle propose quinze mesures dont une prime de 400 euros annuelle pour aller au travail à vélo et en covoiturage, des véhicules autonomes dès 2020 et un permis de conduire moins cher et plus rapide. ( 1 600 € en moyenne aujourd'hui .)

On parle toujours du prix d’un permis de conduire mais jamais de sa qualité ou de l'éducation des conducteurs sur la route – estime Serge Moustrou du collectif des auto-écoles.

« Ceux qui s’improvisent moniteurs d’auto-école sur les plateformes numériques ne sont pas contrôlés, alors que l’auto-école est sous contrôle de l’administration, on sait où elle se trouve, et on sait qui sont nos enseignants de la conduite. Depuis le début de l’année, on assiste à une hausse très inquiétante de l’insécurité routière, qui est due en partie aussi à une multiplication de ces fameuses plateformes. Elles ne payent pas de TVA, elles n’ont aucun mal à pratiquer des permis low-cost. "

Vous savez, quand il y a un permis low-cost, quand il y a une vie humaine derrière, on peut se demander est-ce que la vie de votre enfant vaut 600, 700, ou 800 € ? C’est ça la question qu’il faut se poser

L'appel à manifester à Toulouse des auto-écoles et taxis

Opération escargot à partir de 8h30

Le rendez-vous est donné sur le parking du Stade Toulousain à 8 heures aux Sept-Deniers. L'opération escargot partira à 8h30. Les 250 voitures feront un tour complet du périphérique en sens intérieur, avant de sortir aux Ponts-Jumeaux. Le cortège se dirigera ensuite vers le monument aux Morts et la préfecture, où un pic-nic géant sera organisé Place Saint Etienne. Une délégation doit être reçue à la Préfecture à 14h.

Des manifestations sont prévues aujourd'hui à Toulouse, Paris, Strasbourg et Dijon. Avant une manifestation nationale lancée par l'Union des Taxis, le 28 Mai prochain, contre la concurrence des VTC, à Paris , mais aussi un peu partout en France.