Toulouse, France

Airbus atteint ses objectifs pour l'année 2017. L'avionneur toulousain a livré au moins 703 avions l'année dernière, soit une hausse d'au moins 2% par rapport à 2016. Les chiffres seront communiqués officiellement le 15 janvier. Pour l'instant, Airbus ne fait aucun commentaire.

Il y a quelques mois, l'avionneur s'était montré plus ambitieux en visant les 720 avions livrés. Un objectif finalement abandonné à cause des retards dans la fourniture de moteurs d'A320 Neo. Mais pour en arriver à ces 700 appareils, il a fallu bien augmenter la cadence en décembre dernier. Airbus a même dépassé le pic mensuel de 111 avions atteint en décembre 2016.

"C'est toujours un peu dans la douleur et ça c'est quand même dommage, déplore Yvonnick Dreno, coordinateur Force Ouvrière du groupe Airbus. On devrait pouvoir travailler de manière plus régulière tout au long de l'année pour ne pas être obligé de demander aux gens de faire des heures supplémentaires abondantes en fin d'année, et travailler souvent dans des conditions rock n'roll."

Une commande record pour 2018

C‘est la deuxième année consécutive qu'Airbus est contraint de mettre les bouchées doubles en décembre. Les livraisons de ce dernier mois de l‘année comptent pour au moins 16% du total annuel. Mais selon l'agence anglaise Reuters, cela n'aura pas suffi : Airbus n'a pas dépassé son concurrent Boeing en termes de livraisons cette année.

En tout cas en 2018, la cadence va devoir être maintenue, après la commande historique de 430 appareils de type A320 Neo signée par la compagnie Indigo Partners.