Toulouse : Pour la rentrée, les ventes de capteurs de CO2 explosent

À une semaine de la rentrée, les écoles cherchent à s'équiper en capteurs de CO2 et purificateurs d'air. L'entreprise toulousaine Rubix, qui en fabrique, croule sous les commandes.

Pour lutter contre la transmission due la Covid-19 dans les salles de classe à partir de septembre, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a recommandé l'utilisation de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Pourtant pas obligatoires, les collectivités se sont quand-même rués dessus pour en équiper les établissements scolaires dès la rentrée. Au point que l'entreprise toulousaine Rubix, qui en vend, ne parvienne pas à tenir le rythme.

"Des milliers de commandes"

Voilà à quoi ressemblent les capteurs que vend la société Rubix. © Radio France - Rubix

"C'est bien simple, en juillet et août nous avons eu des milliers de commandes, contre quelques dizaines voire centaines pour les premiers mois de l'année" explique Jean-Christophe Mifsud, PDG de Rubix. Sous le feu des commandes, tout le monde ne sera pas livré dès la rentrée : "Certains ne recevront leurs capteurs qu'à Noël au mieux" développe Jean-Christophe.

Des perspectives sur le long terme

Cet intérêt soudain pour les capteurs permet à Rubix de voir plus grand pour l'avenir.

"Pour les 6 à 12 mois à venir, on espère une multiplication par 10 des ventes de capteurs de CO2, et par 2 pour les capteurs spécifique" - Jean-Christophe Mifsud, PDG de Rubix.

Une aubaine pour l'entreprise : "actuellement, nous comptons 50 salariés, et voulons en recruter 10 de plus, de même que déménager pour des locaux plus grands" révèle le PDG de Rubix.

S'ils sont majoritaires, les établissements scolaires ne sont pas les seuls à passer commande : les restaurants, hôtels et Ehpad font aussi l'effort de s'équiper.