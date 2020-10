Toulouse : rassemblement des patrons de bars et de restaurants en marge de la visite des ministres vendredi

Les patrons de cafés, d'hôtels, de restaurants et de discothèques sont en colère. Ils s'estiment oubliés, et appellent donc au rassemblement devant la préfecture de Toulouse à 10h, ce vendredi 9 octobre. Un rassemblement alors même que quatre ministres sont en visite dans la ville, dont le premier d'entre eux Jean Castex. "Il n'a pas prévu de rencontrer les représentants des professionnels les plus sinistrés de France" dénonce l'Umih, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, en Haute-Garonne.

Pas de rencontres prévues

Les professionnels du secteur se sentent méprisés par cette absence de rencontres dans le cadre de la visite de quatre ministre. "Cela démontre une nouvelle fois le peu de cas que le gouvernement fait des 1,2 millions de salariés des métiers du CHRD (Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques), de la façon inacceptable dont sont ignorés les dizaines de milliers d'entreprises du CHRD qui sont poussées à la faillite par les décisions irresponsables du gouvernement" détaille l'Umih, qui évoque près de 12 000 emplois directs qui auraient déjà disparus dans le secteur.