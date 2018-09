Toulouse, France

Ouf, ça aurait pu être pire! Voilà en résumé le discours des représentants du tourisme à Toulouse. L'agence d'attractivité présentait ce mardi les premières tendances de l'été écoulé. Après deux étés particulièrement réussis puisque les Français ne partaient plus à l'étranger, les hôtels toulousains ont maintenu leur activité avec un ratio "occupation de chambre/prix" en hausse de 15% par rapport à 2015. Les monuments toulousains en revanche ont souffert comme en témoigne le Top 5 établi par l'agence d'attractivité ci-dessous

Document établi par l'Agence d'attractivité de la métropole.

Le Mondial de foot, les grèves dans les transports en juillet ou la canicule en août ont changé la donne. Les visiteurs ont choisi de partir plus tard ou de s'attarder dehors avec le beau temps. L'office de tourisme a proposé d'avantage de balades en bords de Garonne ou dans les jardins que de visites de musée.

Toujours une chute de fréquentation entre juillet et août

L'activité hôtelière est restée soutenue jusqu'au 20 juillet grâce à trois grands congrès (Esof, international planetarium society et Fab+14) qui ont attiré entre 3000 et 15 000 visiteurs ou participants chacun. Le taux d'occupation des quelques 200 hôtels de la ville atteint 69,3% en juillet mais chute à 60% en août. Malgré tout le prix des chambres s'est maintenu et le chiffre d'affaire des professionnels ne sera pas impacté. Emilie Noblet-Zévaco la présidente du club hôtelier Toulouse métropole :

"Les résultats sont plutôt rassurants pour 2018 et depuis deux ans la donne est en train d'évoluer vers un tourisme de loisirs plus présent. Les week-ends sont plus chargés à Toulouse, les visiteurs restent deux ou trois jours et rayonnent ensuite en périphérie". Emilie Noblet-Zévaco

Pour le maire, Jean Luc Moudenc, c'est le signe que Toulouse s'installe dans ce que l'on appelle le tourisme des villes. Ces courts séjours pour visiter une grande ville.

La campagne de publicité porte ses fruits

En 2014, le taux d'occupation des hôtels toulousains était entre 5 et 10 points en dessous de ceux de cet été. Pour l'Agence d'attractivité chargée de faire rayonner la métropole c'est le signe que le travail avec les ambassadeurs ou les campagnes de publicité paye. Le spot télé "Toulouse a tout" notamment a un impact auprès des Français mais aussi des Espagnols ou des Allemands et même au-delà puisque la clientèle canadienne a bondi de 20% cet été grâce aux lignes aériennes mais pas seulement.

"On a investi un peu plus de 900 000€ pour une campagne nationale mais aussi sur le Royaume Uni , l'Espagne et l'Allemagne. Résultat : 85% de taux d'agrément, c'est-à-dire de gens qui aiment, soit 3 points de plus en un an, selon une étude BVA. Un français sur trois déclare vouloir venir à Toulouse après avoir vu la campagne de pub. La notoriété touristique et économique de Toulouse a aussi augmenté de 5% en un an auprès des populations concernées. On construit petit à petit la notoriété de Toulouse et on en voit déjà les résultats." Hubert Calmette, directeur général de l'Agence d'attractivité.

Et demain dans L'Actu éco on vous raconte comment Toulouse métropole compte consolider son statut de ville de congrès ou de tourisme d'affaire et développer le tourisme de loisirs.