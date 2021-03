Toulouse serait la deuxième ville de France où l'on meurt le plus dans la rue

Ce mardi 30 mars, le journal La Croix liste dans ses colonnes le nom des 535 personnes mortes dans la rue en 2020. Une liste dans laquelle figurent 23 personnes ayant perdu la vie dans la métropole toulousaine et 21 à Toulouse même. Après Paris, Toulouse serait donc la ville où on meurt le plus dans la rue, note l'ancien porte-parole de l'association Droit au Logement 31 (DAL 31) et élu de l'opposition pour Archipel Citoyen François Piquemal.

"Un triste record de morts qui relève hélas une constante depuis plusieurs années et que l'on ne peut décoreller du manque de moyens attribués aux pouvoirs publics venant en aide aux sans-abris", regrette François Piquemal, militant du droit au logement depuis plus de dix ans à Toulouse.

2 281 logements locatifs sociaux réalisés en 2020 au lieu des 2 790 prévus -- François Piquemal, élu Archipel Citoyen à Toulouse

Pour lui, une "politique de gentrification" serait menée à Toulouse, excluant les classes populaires et les petites classes moyennes. Il rappelle les chiffres de l'Observer, l'observatoire local du logement neuf : "Toulouse Métropole ne parvient pas à atteindre ses propres objectifs en matière de financement de logement social, avec 2 281 logements locatifs sociaux réalisés en 2020 au lieu des 2 790 prévus".

Toujours selon l'observatoire, la demande en logement social sur la Métropole aurait bondi de près de 40 %, passant de de 29 000 demandes en 2016 à 39 000 aujourd’hui. Une problématique que François Piquemal dit vouloir porter lors du prochain conseil métropolitain, jeudi 1er avril.