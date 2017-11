Toulouse : un bon cru pour le Salon de l'Auto 2017

Les passionnés de voitures ont rendez-vous à Toulouse du mercredi 22 au dimanche 26 novembre 2017. Au programme : expo de Ferrari, simulateurs de conduite, des classiques avec les marques françaises mais aussi de la nouveauté… Et l'édition 2017 s'annonce bonne expliquent les professionnels.

Dernier jour pour profiter du 26ème salon de l'auto de Toulouse. Depuis mercredi et jusqu'à ce dimanche soir 19h, 25 marques automobile exposent dans les trois halls du Parc des expositions sur l’île du Ramier. C'est l'occasion de découvrir des modèles, neufs ou d'occasion, mais aussi de les tester puisque l'esplanade du parc des exposition est transformée en plateforme d'essais gratuite.

Le moteur essence privilégié

Et du côté des marques automobile, ce cru 2017 s'annonce prometteur. Cette année, la formule a été changée, réduite avec seulement 5 jours au programme. Mais les travées du parc des expositions font le plein, tout comme les carnet de commande constatent les constructeurs, à l'image de Benjamin Brissart, responsable marketing chez Renault. "Les premiers jours surtout, on a vu plus de monde que d'habitude. Des gens intéressés pour acheter. Après plus de 50% des achats qui sont fait chez nous se font sur les classiques : Clio, Captur, Twingo mais près de 7 véhicule sur 10 sont des essences". Autre tendance dans ce salon : l'électrique, dont les ventes ont augmenté de 20% en France cette année. "Des personnes qui vivent surtout en ville, car ils peuvent plus facilement trouver des bornes de rechargement. mais aussi des clients qui travaillent dans des grandes entreprises de l'aéronautique car là aussi on retrouve facilement des bornes".

Le boom du leasing

Connaissez vous le leasing ? Ce système qui consiste à louer un véhicule sur une longue durée, avec une option d'achat prioritaire pour le client à l'issue du contrat. Une voiture sur 5 est acquise de cette manière là. Quels avantages ? Explications d'un responsable de chez Volkswagen. "Sur une voiture qui va coûter à l'achat 47.000 euros, si on devait la financer avec un crédit classique on serait autour de 800 euros par mois alors que là on propose une location à 320 euros/mois sur 3 ans, entretien et garantie". Mais beaucoup de marques le reconnaissent "le leasing est un système plus économique seulement à court terme". Les gens achètent moins, et louent plus… Ce qui fait aussi le bonheur de certains concessionnaires : "les clients étant obligés d'entretenir leur véhicule pour rester dans les clous du contrat, on récupère des voitures de plusieurs années en excellent était, qui ont donc perdu moins de valeur, et qu'on peut revendre en occasion", indique le responsable d'une marque française.

Sur le plan global et sans avoir de chiffres pour le moment, les organisateurs de cette édition 2017 du salon de l'auto de Toulouse sont satisfaits. "On est à une tendance de visiteurs par jours largement supérieur aux précédentes éditions. On retrouve même les tendances des années 2009 et 2011", explique Olivier Cahuzac, le directeur des salons au parc des expos. Un engouement à l'image du marché : en Occitanie les ventes de voitures sont en augmentation de 5% par rapport à l'année dernière.