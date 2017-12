Toulouse, France

Noël, ça renvoie à des moments chaleureux qu'on passe avec les proches, la famille. Mais pour certains, et c'est le cas pour les personnes âgées isolées c'est aussi un moment douloureux. En France (en 2017), 300.000 personnes de plus de 60 ans - ce qui représente l’équivalent de la population d’une ville comme Nantes - ne rencontrent quasiment jamais d’autres personnes. C'est ce que montre une étude des Petits frères des Pauvres/CSA "La solitude et l’isolement chez les 60 ans et plus".

150 repas et une centaine de colis festif

Pour éviter ça, l’association organise ce dimanche 24 décembre à Toulouse, et comme chaque année, un grand repas de Noel à partir de 11h pour le réveillon : 150 personnes vont pouvoir en profiter (au restaurant l'Écume Gourmande). Au programme : petits plats, rire et animations présente Alice, la responsable du local de Toulouse Sud. "Tout le monde part en vacances à ce moment de l’année, même certains de nos bénévoles, alors il faut tout faire pour que ces personnes se sentent le moins seul possible en faisant un grand temps fort. Il a fallu trouver un restaurant qui a de la place, trouver les musiciens et les chanteurs qui vont venir animer l’après-midi, faire la décoration de la salle et surtout créer des groupes entre les personnes et les bénévoles qui vont les accompagner".

Pour Gigi ce sera le deuxième repas auquel elle participe, elle se souvient encore du menu de l'an dernier. Gratin dauphinois, une ballotine de volaille, avec une sauce champignon. "Ça ce n’était que l’entrée et c’était très bon d’ailleurs !". Pour beaucoup ce repas est l’occasion de sortir du quotidien et de briser la solitude. "C’est très convivial, on peut danser, on revoit certaines personnes et on fait la connaissance d’autres assis à côté de nous à table". Pour certains, comme Gilles, 60 ans, ce sera leur premier réveillon avec les Petits Frères des Pauvres. "J’ai besoin de voir des gens, discuter avec du monde, et cela permet d’éviter d’être seul pour Noël, c’est quand même important".

Briser la solitude

L'association n'oublie pas ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Jusqu’au soir du 25 décembre, les bénévoles vont toquer à la porte de ces personnes-là pour leur apporter plus de 113 colis gourmands. A l’intérieur on retrouve du foie-gras, du vin, de l’eau de toilette, du pot au feu, des chocolats et un bol. "Aller chez ces personnes isolées, ça nous permet aussi de prendre du temps pour discuter avec elles, explique Farid, bénévole depuis 8 mois. Savoir si quelque chose ne va pas, voir si on peut les faire sortir de chez elles pour briser cette solitude".

Les Petits Frères des Pauvres recherchent toute l’année des bénévoles, alors si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter le 05.61.62.05.05, envoyer un mail (midip.roussillon@petitsfreresdespauvres.fr) ou vous adresser au siège social (97 rue Riquet – Station jean Jaurès ou Marengo, Ligne A du métro).