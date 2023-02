Toulouse demande des explications à Latécoère qui veut délocaliser son usine de Montredon

Le dossier Latécoère prend de l'ampleur. Le sous-traitant toulousain envisage de délocaliser son usine la plus moderne, celle de Montredon au dessus de Balma-Gramont, au Mexique et en République Tchèque. Le site de Labège pourrait aussi fermer. Les négociations entre la direction et les syndicats doivent prendre fin mercredi.

ⓘ Publicité

Agnès Plagneux-Bertrand, vice présidente de Toulouse Métropole chargée de l'industrie était notre invité ce matin. Elle annonce sur France Bleu Occitanie ce lundi matin que la Métropole de Toulouse va demander des explications au sous-traitant.

La direction, qui ne dément pas l'info, refuse de s'exprimer d'ici là. Vendredi, le ministre de l'industrie Roland Lescure s'est lui-même exprimé sur le dossier puis sur France Bleu Occitani e, parlant de sa "surprise" .