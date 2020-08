Tour de France 2020 : le point sur les réservations dans les hôtels à six semaines de l'étape à Lure

Il ne reste plus que six semaines avant le contre-la-montre individuel au départ de Lure (Haute-Saône). L'arrivée se fera au sommet de la Planche des Belles Filles, après cette étape de 36 km le 19 septembre. L'étape, initialement prévue le 18 juillet, avait été repoussée de deux mois à cause de la crise du coronavirus.

C'est la première fois que la commune de Lure est une ville étape du Tour de France, même si les professionnels du tourisme ont l'habitude de voir leurs établissements se remplir au moment de la Grande Boucle. En effet, la Planche des Belles Filles accueille le Tour pour la cinquième fois en huit ans. Habituellement, les hôtels de Lure sont pleins, six mois à l'avance, mais ce tour n'a rien d'habituel.

Il y a beaucoup de demandes - Stéphanie Choix, agent touristique

Selon l'Office de tourisme du pays de Lure, l'intérêt est là. "On reçoit beaucoup de mails, d'appels, pour savoir où se loger, où sont les aires de camping-cars. Ils veulent savoir où se trouve Lure et comment ça s'organise. Il y a beaucoup de demandes", raconte Stéphanie Choix, agent touristique.

La commune de Lure est prête à accueillir le Tour de France 2020. © Radio France - Sixtine Lys

L'hôtel San Val'Eau à Froideterre est complet pour la nuit qui précède l'étape et la nuit qui suit. L'organisation du Tour de France réserve quasiment toutes les chambres dans chaque ville étape pour héberger les cyclistes, leurs équipes et le staff de la Grande Boucle. Mais depuis quelques semaines, l'hôtel San Val'Eau a aussi quelques séjours liés au Tour. "Il y a des passionnés qui font le circuit, et puis il y a les teams qui viennent pour s’entraîner et repérer la route", témoigne Valéry Brocard, le gérant.

On dispose de 200 chambres la semaine d'avant, 200 chambres la semaine d'après, et pour l'instant on a zéro réservation - Nicolas Joubert, gérant de l'hôtel le Luron

L'hôtel le Luron est lui aussi complet au moment de l'étape, mais le tableau est loin d'être parfait selon le gérant, Nicolas Joubert. "On dispose de 200 chambres la semaine d'avant, 200 chambres la semaine d'après, et pour l'instant on a zéro réservation. Alors on aura une clientèle habituelle qui aura repris le travail, mais pour le Tour, rien", déplore l'hôtelier a qui a pourtant l'habitude du tour de France.

Quand la Grande Boucle passe par la Planche des Belles Filles, "beaucoup d'associations de cyclistes réservent dès l'annonce du tracé du tour. Les hôtels sont complets quasiment un an à l'avance", explique Nicolas Joubert. Selon lui, les touristes sont échaudés par le confinement et les réservations qui n'ont pas toujours été remboursées en cas d'annulation. Il pense aussi que le changement de calendrier du Tour au mois de septembre n'est pas idéal pour les touristes, qui privilégient donc les réservations de dernières minutes.

Nicolas Joubert, gérant de l'hôtel Le Luron à Lure. © Radio France - Sixtine Lys

Pas sûr non plus que les passionnés de cyclisme s'éternisent à Lure. Le lendemain, le 20 septembre, c'est la dernière étape du Tour de France 2020 avec l'arrivée sur les Champs-Elysées à Paris.