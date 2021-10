Tour de France 2021 à Libourne : "une magnifique carte postale qui a voyagé dans le monde entier"

Du passage du Tour de France, en juillet 2021, dans sa commune, Philippe Buisson, maire de Libourne, retient une "grande fête populaire", "un territoire qui s'est soudé pour être à la hauteur de cet événement planétaire". Libourne, ville arrivée et ville départ dans cette édition 2021 de la Grande Boucle. "Une réussite sur tous les points, y compris financier" pour l'élu, qui estime la facture du passage du Tour dans sa ville à 150 000 euros. "On ne peut pas se le payer chaque année. Mais incontestablement, ça a été une très belle réussite. Et si je peux le refaire, je le referai, dans les années qui viennent", ajoute Philippe Buisson.

Difficile de mesurer à ce jour l'impact économique du passage du Tour de France dans le Libournais. Pour le faire perdurer, en tout cas, le défi, désormais, c'est de capitaliser sur cet événement "en continuant à faire voyager ses images qui ont été tournées par France Télévisions" et en montrant la capacité à organiser d'autres événements d'ampleur, comme les championnats du monde d'aviron, prévus l'an prochain.