Bretagne : le Tour de France a dopé l'économie locale, d'après une étude

Retransmis dans le monde entier (190 pays), le Tour de France 2021 a été une formidable publicité pour la Bretagne, mise à l'honneur lors des 4 premières étapes à la fin du mois de juin. En plus de susciter l'engouement des Bretons, le passage de la plus grande course cycliste au monde a bien profité à l'économie locale. C'est ce que confirme l'étude d'impact réalisée sur la première étape, dont les principaux enseignements ont été dévoilés jeudi 3 février à Brest.

3 euros de retombées pour 1 euro investi

Ainsi, le ticket d'entrée de 3,6 millions d'euros réglé par les collectivités bretonnes à Amaury Sport Organisation (ASO) a été largement réinjecté localement. Pour la première étape dans le Finistère, dont le coût réel est estimé à 2,3 millions d'euros d'argent public, rien que la sphère qui gravite autour de l'épreuve (caravane, coureurs, techniciens, médias...) a dépensé 3 millions d'euros sur place, principalement en hôtellerie et restauration.

L'étude de l'Adeupa estime que la course du 26 juin a attiré une fréquentation supplémentaire de 52.200 touristes et excursionnistes et généré 4,35 millions d'euros de recettes directes pour l'économie finistérienne. Au total, les retombées de la première étape sont donc évalués à 7,35 millions d'euros, soit près de 3 euros par euro investi. "Le jeu en valait la chandelle", estime le maire de Brest François Cuillandre.

La médiatisation hors norme de l'événement ouvre surtout des perspectives de nouveaux séjours touristiques à plus long terme. Comme le résume le président de région Loïg Chesnais-Girard, "la carte postale incroyable qu'on a offert au monde n'a pas de prix".

Les coureurs franchissent l'Aulne à Châteaulin. © Maxppp - Thomas Bregardis

L'impact environnemental a aussi été évalué

L'enquête complète de l'Adeupa, qui sera disponible d'ici quelques semaines, a aussi intégré une dimension inédite, jamais encore mesurée : celle de l'impact environnemental du Tour de France. Elle démontre que les déplacements des spectateurs sont à l'origine de 94% des émissions de CO². La flotte de l'organisation du Tour, largement convertie à l'hybride, ne pèse que 1,5% des émissions.

La première étape a tout de même produit 14,5 tonnes de matières premières, dont 30% de plastique. On ignore quelle proportion a pu être réutilisée ou valorisée mais 78% des spectateurs se disent prêts à conserver au moins quelques mois les objets promotionnels distribués par la caravane publicitaire.

Les auteurs de l'étude ont noté un niveau correct de propreté des sites, tout en soulignant les effets sur les milieux naturels (fauchage des bords de route, aménagement de la voirie, dérangement temporaire et limité de la faune, piétinement de la flore). "Je retiens naturellement des axes d'amélioration pour nous, a commenté Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Nous allons continuer ce que nous faisons depuis plusieurs années pour faire en sorte que le Tour soit le plus vertueux possible. Tout le monde s'y est mis, nous avions l'été dernier dans notre flotte 85% de véhicules à motorisation alternative hybride ou électrique. On en aura 100% en 2022 et on va continuer dans ce registre-là."