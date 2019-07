Tour de France, Championnats de France d'Athlétisme : l’hôtellerie et la restauration stéphanoise font le plein

Le mois de juillet est très rentable pour les hôteliers stéphanois mais aussi dans tout le département. Ils étaient complets pour le Tour de France et le seront vendredi, samedi et dimanche prochains pour les championnats de France d'Athlétisme.

Saint-Étienne, France

Enfin un mois de juillet qui sourit au secteur de l’hôtellerie restauration à Saint-Etienne. Traditionnellement, c'est une période de faible fréquentation dans le département puisque le public des hotels est plutôt professionnel et non touristique. Mais cette année, avec le passage du Tour de France les 13 et 14 juillet à Saint-Etienne et les championnats de France Elite d'Athlétisme, les hôteliers et les restaurateurs font le plein.

Est-ce que le Tour de France a été une réussite pour les hôteliers stéphanois ?

Franck Anderloni, président du club des hôteliers de Saint-Etienne :

"On était tous complets alors qu'habituellement le taux de fréquentation en juillet est de 30%. On a été même jusqu'à remplir des hôtels de Roanne et du sud de Lyon. On a été sollicité plusieurs mois à l'avance par ASO. L'organisation était ficelée. Rien qu'une soirée de plein, cela remonte la moyenne du mois, il faudrait qu'il y ait plus souvent ce genre d’événements."

Quel type de public ce genre événement attire-t-il ?

Franck Anderloni :

" Surtout un public de professionnels, les équipes, le staff, les sportifs, la presse. Il y a des gens qui suivent le Tour de France mais ce sont des gens qui ne dorment pas à l’hôtel, ils ont des camping cars. Ce n'est pas à cette période que l'on attire des touristes. "

Est-ce que les restaurateurs profitent de ces deux compétitions ?

Alexandre Cipriani est président de l'UMIH42, le Syndicat départemental de l'industrie hôtelière :

"Le mois de juillet est habituellement un joli mois pour les cafés et restaurants. Mais là, c'est un super coup de pouce. Tous les professionnels sont ravis. Les terrasse en centre-ville sont remplies. C'est une bonne dynamique grâce aussi à la belle météo . On est content mais la fin de l'année 2018 début 2019 a été une période très difficile pour les cafetiers, les restaurateurs, à cause des gilets jaunes. Ce qui est perdu et on ne le rattrapera pas six mois après."