Tour de France dans les Pyrénées-Orientales : la montagne en redemande !

Douze ans que le Tour de France n'était plus passé dans les Pyrénées-Orientales alors certains commerçants ne savaient pas trop à quoi s'attendre ce dimanche. Laure Valentin tient une pizzeria à l'entrée du camping de Porté-Puymorens : "Je n'y croyais pas trop car j'avais vu que de nombreux camions proposaient de la restauration le long du parcours... mais en fait, ça a été très très chaud, très intense ! J'ai tellement travaillé que je n'ai pas ouvert ce lundi ! D'une part, j'étais trop fatiguée car la journée de dimanche a été très longue mais aussi parce que je n'ai plus rien en stock ! Plus de fromage pour les pizzas, même plus de pommes de terre pour les frites ! "

Des commerçants dévalisés par les touristes

La boulangère de Latour-de-Carol, Cécile Ernst, non plus n'oubliera pas le passage du Tour de France : "Dès samedi, on a vu arriver beaucoup de camping-cars. Dimanche matin, dès 8h30, nous n'avions plus de pain, ni de viennoiseries ! On a dû en refaire en direct ! On a fait appel à un confrère de Bourg-Madame et à l'épicier voisin pour s'approvisionner en matières premières ! C'était plus fort que le 15 août !"

Les campings aussi en ont bien profité. En cette période de l'année, le taux d'occupation tourne souvent autour des 50 % mais ce week-end, tout était complet. Jean-Marie Aurich, le gérant du camping L'Oratoire à Latour-de-Carol : "La saison d'été ne commence réellement que vers le 20 juillet donc on est heureux d'avoir fait le plein de visiteurs. La plupart se sont installés au camping et sont montés en vélo dans le col du Puymorens pour suivre l'étape avant de repartir dès ce lundi... " Effectivement le camping s'est vidé mais Jean-Marie Aurcih espère des retours rapidement. "Ils m'ont promis qu'ils reviendront. La plupart ne connaissait pas les Pyrénées-Orientales et la Cerdagne, on a passé un très bon moment. Ils sont partis avec beaucoup de documentation sur le département et dans le monde des camping-cars, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille".

5,2 millions de téléspectateurs dimanche

Les professionnels du tourisme espèrent maintenant surfer sur la vague et profiter des très belles audiences sur France Télévisions. Dimanche, plus de 5 millions de téléspectateurs ont aperçu la citadelle Vauban de Mont-Louis, le patrimoine du village d'Angoustrine, la verdure de la Cerdagne ou encore les pentes du Col du Puymorens . "Médiatiquement, c’est très important pour la commune, explique le maire de Porté-Puymorens Philippe Maurisse. D'autant plus que nous sommes en pleine réflexion pour booster nos activités en plein air durant toute l'année, ce que l'on appelle le tourisme quatre saisons. Et quand on voit le potentiel du vélo dans nos montagnes, j'espère que les images télé donneront envie à des passionnés de cyclisme de découvrir notre territoire."