Tour de France : "des paysages magnifiques et sportifs" pour le final 2024 à Nice promet le patron du tour

Nice est décidément la mecque du vélo ! Alors que le Paris-Nice s’est terminé ce dimanche à Nice, ce lundi sont présentées les deux dernières étapes azuréennes du Tour de France 2024. On sait déjà que l'arrivée se fera sur la Promenade des Anglais. On sait aussi qu'il s'agira d'un contre-la-montre qui partira de Monaco. Le patron du Tour explique pourquoi il a choisi Nice alors que les champs n'étaient pas disponibles pour cause de JO.

ⓘ Publicité

loading