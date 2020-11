Tour de France en Gironde : le maire de Saint-Emilion se réjouit du "coup de boost économique" à venir

Après l'annonce du passage du Tour de France 2021 en Gironde, le maire de Saint-Émilion se félicite de cette nouvelle qui va placer la focale sur le Libournais le temps d'une journée et une étape de contre-la-montre.

Après 11 ans d'absence en Gironde, le Tour de France passera bien dans le département pour son édition 2021. Le contexte sanitaire a retardé le plaisir des amateurs de cyclisme car la présentation devait être faite en milieu de semaine dernière. C'est dans le Libournais que les coureurs vont dévaler les routes, le 17 juillet, cette année pour un contre-la-montre qui tombe juste avant l'arrivée sur les Champs-Elysées. Il pourrait être aussi décisif que celui de l'an dernier dans les Vosges, sur la Planche des Belles Filles.

Dans les années à venir, on en parlera tout comme l'épreuve Bordeaux-Saint-Émilion en 1996 - Bernard Fauret, maire de Saint-Émilion

Le maire de St Émilion, Bernard Fauret, espère que cette épreuve sera décisive pour que les gens s'en souviennent. Déjà, "toute la journée, on va parler de Libourne-Saint-Émilion d'autant que c'est retransmis dans plus de 100 pays dans le monde, des millions de personnes regardent le Tour de France. Ça va être un vrai coup de boost économique", rappelle-t-il. Bernard Fauret poursuit : "Dans les années à venir, on en parlera tout comme l'épreuve Bordeaux-Saint-Émilion en 1996 en contre-la-montre. 25 ans après, c'est que du bonheur !"