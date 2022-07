Tour de France Femmes : le passage de la course ravit le petit village de Vannes-le-Châtel

La cinquième étape du Tour de France Femmes entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges va traverser la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Le petit village de Vannes-le-Chatel est en effervescence. Les habitants se sont mis en quatre pour faire de ce passage un vrai évènement.

"Ce Tour va ramener de la vie dans notre petit village !" Les habitants de Vannes-le-Chatel sont ravis. La cinquième étape du Tour de France Femmes entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges doit traverser le village de Meurthe-et-Moselle.

La structure va accueillir les coureuses du Tour. © Radio France - TV

Au Théâtre Cristal, les enfants de la colonie de cirque sont ravis. Ils vont se positionner au bord de la route pour encourager les coureuses. "C'est la première fois que je vais voir une course en vrai avec plein de vélos", sourit Eva, 8 ans. "Elles sont très courageuses de faire tant de kilomètres !"

Le village s'habille aux couleurs du Tour

Pour l'occasion, la troupe va sortir les échasses en bord de route. Au Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers, on va aussi profiter de cet évènement pour montrer l'art des souffleurs de verres. "On va placer nos pièces en bord de route", explique Samantha. "Avec les collègues, on a hâte d'aller voir le passage de la caravane et de la course. C'est une vraie chance pour notre village."

Pour l'occasion, des vélos vont être peints et placés au bord des routes. Une immense banderole a été placée à l'entrée du village et un adjoint à la maire a construit un vélo en bois, haut de trois mètres, avec de nombreux bouquets de fleurs dessus. "En tant que femme, je suis fier du passage de ce Tour dans notre village", souligne la maire Nathalie Aufrère. "On va valoriser cette course et puis pour un petit village comme le notre c'est une très bonne nouvelle, on va pouvoir montrer une belle image."