Tour de France femmes : les syndicats de Condat assurent ne pas vouloir bloquer les cyclistes en Dordogne

Les coureuses vont passer juste devant l'usine des papèteries de Condat. Ce mardi 25 juillet, le Tour de France Femmes est en Dordogne avec une arrivée de la troisième étape à Montignac-Lascaux. Dans les derniers kilomètres, au Lardin-Saint-Lazare, les salariés et syndicats de l'usine Condat préparent une action. Ils veulent médiatiser leur cause après l'annonce par le groupe Lecta de la fermeture de la ligne 4 et de la suppression de 187 emplois sur 420.

L'affiche de la mobilisation, relayée sur les réseaux sociaux, appelle à se réunir devant l'usine pendant le passage des coureuses. Un logo de l'entreprise est collé sur le maillot d'une cycliste avec ces mots : "Sauver Condat !"

Pas de blocage

Mais l'Intersyndicale assure que le rassemblement n'a pas pour but de bloquer la route aux coureuses. "Il n'est pas question de perturber le Tour de France, on sait que c'est toute une année de travail et l'objectif d'une carrière", justifie Eric Pestourie, délégué CGT qui ajoute qu'ils ne veulent pas apporter de complications supplémentaires au développement du sport féminin.

Non, les Condats veulent plutôt passer à la télé pour médiatiser leur lutte. Ils ont prévu des banderoles, des affiches et des t-shirts et espèrent que les caméras du Tour se braqueront vers eux. "Si les réalisateurs font preuve de bonne volonté, on devrait savoir qu'il se passe quelque chose à Condat, on sera au courant de notre combat", espère le syndicaliste.

Des risques de débordements ?

Mais Eric Pestourie le reconnaît, l'Intersyndicale ne peut pas tout contrôler. Elle appelle à une action joyeuse et festive, mais des débordements isolés sont toujours possibles. "On n'est pas à l'abri avec la colère, le sentiment d'injustice et l'agression que nous subissons", ajoute-t-il.

Des forces de l'ordre seront sur place pour éviter les perturbations. L'alcool ne sera pas distribué à la buvette. Et le délégué CGT précise que l'organisation du Tour de France Femmes les a contactés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque pour le bon déroulé de la course.