Tour de France : General Electric Belfort au départ de la 7e étape

Belfort, France

L'intersyndicale de General Electric (GE) à Belfort sera présente au départ de la 7e étape du Tour de France, vendredi, pour alerter sur le plan social qui prévoit près d'un millier de suppressions de postes. "Le nord Franche-Comté est certes une terre de cyclisme avec ses champions comme Thibaut Pinot et Arthur Vichot, mais également un territoire industriel en danger", souligne le représentant de l'intersyndicale Philippe Petitcolin.

Une vingtaine de salariés GE doivent faire une haie d'honneur pour encadrer le départ du Tour de Belfort, durement touchée par le plan social. L'industriel a annoncé fin mai son intention de supprimer environ 1.050 postes en France, dont presque 800 dans l'entité turbines à gaz du site de Belfort, soit la moitié de ses effectifs. Au total, GE emploie 4.300 salariés à Belfort.

"Une attaque sans précédent contre notre territoire."

L'intersyndicale demande "l'intervention de l'Etat français contre ce projet de suppression d'emplois, non conforme à l'accord signé en novembre 2014". "General Electric a racheté la branche énergie d'Alstom en signant un accord avec l'Etat français pour créer 1.000 emplois et développer la filière industrielle à Belfort.".

"Trois ans après, GE n'a pas créé les 1.000 emplois et souhaite supprimer 2.000 emplois supplémentaires dont plus de 1.000 à Belfort", rappelle l'intersyndicale en fustigeant une "attaque sans précédent contre notre territoire" et la "destruction du tissu économique, social, culturel et sportif de notre ville de 50.000 habitants". La 7e étape du Tour est programmée vendredi entre Belfort et Chalon-sur-Saône (230 km).

