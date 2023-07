Tour de France : "J'ai rarement vu une telle fréquentation à Saint-Gervais" dit Jean-Marc Peillex

On a rarement vu autant de monde dans le pays du Mont-Blanc. Et pour cause, le Tour de France s'y arrête pendant quatre jours, une première dans l'histoire de la grande boucle (jamais le Tour de France ne s'était arrêté au même endroit pendant quatre jours, le maximum c'était trois). Ce dimanche avait lieu la 15e étape entre les Gets et Saint-Gervais , ce lundi, c'est journée de repos à Saint-Gervais, mardi a lieu le contre-la-montre Passy-Combloux (16e étape), et mercredi la 17e étape au départ de Saint-Gervais, avec une arrivée à Courchevel.

"Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment une grand vague humaine, il y a des gens de partout, et tous n'aiment pas le vélo, il y a des familles, c'est vrai un événement populaire" se réjouit sur France Bleu Pays de Savoie Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais, qui a remis dimanche le maillot au vainqueur de l'étape. "Avant même l'arrivée du Tour à Saint-Gervais, on n'a jamais vu autant de monde le 14 juillet pour le bal, parce que justement le public du Tour était déjà arrivé pour profiter des fêtes nationales".

Forte fréquentation de la télécabine

Dimanche, la télécabine du Bettex a affiché une très belle fréquentation avec 14.200 allers-retours cumulés sur la journée. En 2016, la dernière fois que le Tour était venu à Saint-Gervais, le record avait été de 16.000 allers-retours sur une journée. "Contrairement à 2016, dimanche il a fait très beau et beaucoup de gens sont redescendus à pied, c'est pour ça que le record n'a pas été battu", explique-t-on du côté des remontées mécaniques.

Sur les 30.000 lits touristiques que compte Saint-Gervais, les remplissages s'annoncent excellents. Pour ce qui est des lits marchands, comme les hôtels et gîtes, le taux de remplissage est de 100%, ce à quoi il faut rajouter les résidences secondaires et les locations type Airbnb.

"Saint-Gervais s'inscrit dans l'histoire du Tour"

"C'est la première fois que tout le monde du Tour s'arrête pendant quatre jours dans un endroit, pour découvrir notre commune et le pays du Mont-Blanc (...) Saint-Gervais s'inscrit dans l'histoire du Tour de France", se félicite Jean-Marc Peillex. Les touristes étrangers ont fait le déplacement : Italiens, Espagnols, Britanniques. "On a la chance d'avoir l'ambassadrice de Grande Bretagne pendant quatre jours... c'est bien, ça fait connaitre notre territoire".

De nombreuses animations sont prévues ce lundi pour la journée de repos au village du Fayet et au centre de Saint-Gervais : ateliers de vélo, ateliers maquillage, ou encore initiation au saut à l'élastique et au parapente.