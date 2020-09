Deux jours dans le Poitou pour le Tour de France 2020, avec un départ à Chauvigny jeudi 10 septembre, et la ville de la Vienne dresse un bilan très positif de cette journée de fête.

Tour de France : le premier bilan touristique est bon à Poitiers et Chauvigny

La fête était en préparation depuis des mois, dans les Deux-Sèvres, à Poitiers et Chauvigny, mais elle a duré moins de 24 heures ces mercredi 9 et jeudi 10 septembre. Le Tour de France a quitté le Poitou et il laisse derrière lui un beau bilan, selon les acteurs du secteur touristique.

Les hôtels pleins dans la zone du Futuroscope

Malgré l'épidémie de Covid, l'affluence a été au rendez-vous avec près de 2.000 spectateurs sur l'arrivée à Poitiers, mercredi, et plus de 3.000 curieux jeudi matin près de la place du marché de Chauvigny. D'ailleurs, les nuits d'hôtels ont bondi de 50% sur deux jours, sur la technopole du Futuroscope, les 1.600 chambres d'hôtels ont toutes été occupées.

Le succès est complet, estime Alain Fouché, vice-président du département de la Vienne. "C'est un vrai bonheur, parce qu'il n'y a rien eu de l'été, précise Alain Fouché. Aucun spectacle, il n'y a rien eu, c'était la tristesse. Là, regardez la foule !"

De belles audiences télé, une belle promo pour le Poitou

A la belle affluence au bord des routes, s'ajoute les audiences, près de trois millions de téléspectateurs pour l'étape Châtelaillon-Poitiers de mercredi et un pic à quatre millions au moment du sprint. Une exposition hors norme qui pourrait rapidement porter ses fruits, selon Michel Daout, l'adjoint au sport de la ville de Chauvigny. "Des résultats dans les jours qui viennent, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est sur du moyen terme. Nous avons contacté d'autres villes départs qui nous ont dit qu'il y avait des retombées sur trois, quatre ans."

A Chauvigny,les commerces, cafés et restaurants restent quand même un peu sur le faim. Beaucoup ont fait une belle journée, l'équivalent d'un beau samedi mais pas aussi fort qu'un 14 juillet, expliquent-ils.