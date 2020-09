Tour de France : quand les hôtels se plient en quatre pour la santé des coureurs

Le Tour de France est en Isère. La grande boucle a posé ses valises pour trois jours dans notre département. Avant l'étape 100% iséroise de mardi entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans les coureurs bénéficient d'une journée de repos dans des hôtels isérois ravis de les accueillir mais qui ont dû se plier aux exigences de la "bulle sanitaire" du Tour de France cette année. Entre les équipes, l'organisation, les médias et la caravanes ce sont près de 3 000 personnes qu'il faut loger.

A Claix, dans la métropole de Grenoble, Xavier Anzalone, le patron de l'hôtel des Trois massifs, nous a ouvert ses portes (autant que possible) pour expliquer comment il s'est organisé pour accueillir l'équipe Bahrain-McLaren. Sur les 45 chambres de l'hôtel, 35 sont réservées pendant 3 jours pour les cyclistes et les membres de l'encadrement de l'équipe, qui ne doivent absolument pas entrer en contact avec les autres clients. L'hôtel leur a donc dédié deux étages et une salle de restauration. Des contraintes qui s'ajoutent à d'autres exigences. "Ce ne sont pas des clients comme les autres, explique Xavier Anzalone, par exemple pour les repas on leur fourni les produits - bio d'ailleurs - et ils ont leur cuisinier. Il faut aussi des serviettes en pagaille et de la glace en quantité".

L'équipe aura un étage et une salle à manger uniquement pour elle © Radio France - Antonin Kermen

Une organisation "physique" qui doit s'accompagner d'une certaine vigilance : pas question de laisser des curieux s'approcher. "On met en place un affichage, explique le patron Xavier Anzalone, qui prévient notre clientèle et puis les gens qui pourraient se présenter, en leur disant de maintenir des distances de sécurité avec les coureurs et d'éviter d'aller leur demander des autographes ou des selfies de manière à préserver cette bulle". Le tout sans stress particulier puisque l'hôtel des Trois massifs a déjà accueilli dans des conditions similaires une équipe sur le dernier Critérium du Dauphiné. L'établissement se plie de toute façon avec grand plaisir à ces contraintes dans la mesure où la venue du Tour de France est, en plus d'une fierté, une vraie bouffée d'air après la crise du coronavirus.