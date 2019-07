Tour de France : trois gendarmes tourangeaux au cœur du dispositif de sécurité

Les tourangeaux Gabriel Lothe et Mickaël Le Rouzic sont mobilisés cette année sur le Tour de France. Les deux gendarmes font partie du dispositif de sécurité qui va suivre les coureurs et la caravane.

Indre-et-Loire, France

Si le Tour de France ne sillonnera pas les routes de la Touraine pour cette édition 2019, l'Indre-et-Loire saura trouver sa place. En particulier, au cœur de l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place sur le Tour, du samedi 6 juillet au dimanche 28 juillet.

En plus des 13 000 forces de l'ordre locales, mobilisées le long de chaque étape, 170 hommes de la Gendarmerie nationale prennent la route et suivront les trois semaines de courses. Trois tourangeaux sont à des postes clefs.

Près d'un an de préparation

A la coordination, notamment, le chef d'escadron Gabriel Lothe. Originaire d'Indre-et-Loire, ce militaire de la Direction générale de la Gendarmerie nationale en est à sa quatrième édition du Tour en tant qu'officier de liaison. "La mission consiste, bien avant le tour de France, a bien le préparer, détaille Gabriel Lothe. Cela commence près d'un an avant, au mois d'octobre, au moment où l'organisateur dévoile le parcours. Il y a ensuite plusieurs mois de travail en interne sur le dispositif à mettre en place, avec l'organisateur. Ensuite, en juillet, on passe de la phase conception à la phase conduite. Je prends les rênes du dispositif gendarmerie sur les 21 étapes, et je conduis les 170 militaires à bon port sur les Champs-Elysées trois semaines plus tard. "

Dans ces 170 militaires, on retrouve la Garde Républicaine, le GIGN, dont certains en civil sur le parcours, les hélicoptères, les chiens renifleurs d'explosifs, ou encore un escadron de gendarmes mobiles, pour la première fois cette année. Il sera lui aussi commandé par un tourangeau.

Le détail du dispositif dynamique du Tour de France 2019, géré par le chef d'escadron Gabriel Lothe, originaire d'Indre-et-Loire. Copier

Chaque année, des imprévus éclatent. Le chef d'escadron Lothe se souvient par exemple de cet accident, il y a deux ans. "Un accident de voiture qui n'a pas fait la Une, mais on a un véhicule de l'organisation qui a fait une chute de 140 mètres dans un ravin dans les Pyrénées et c'était juste avant le passage de la course." Ce jour là, plus de peur que de mal, le conducteur s'en sortira indemne.

Le principal risque sur le Tour, la route !

Le risque routier est d'ailleurs le risque principal sur le Tour de France selon le gendarme. "C'est l'animal de compagnie qui traverse la route inconsidérément, c'est l'enfant que l'enfant ne surveille pas.." Et puis, il y a le reste. Le risque terroriste, les manifestations. "On s'y prépare, au cas où, car le risque existe toujours, il n'est pas zéro. Mais notre premier combat c'est le risque routier."

Le lieutenant Mickael Le Rouzic est membre du PSIG de Tours. Cet été, pour la première fois, il sera détaché sur le tour, en charge de la caravane publicitaire. Copier

La prévention de ces risques, c'est l'une des missions du troisième gendarme tourangeau engagé sur ce Tour de France. Le lieutenant Mickaël Le Rouzic est membre du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Tours. Cet été, pour la première fois, il sera détaché sur le tour, en charge de la caravane publicitaire. "Les messages que nous allons adresser, c'est par exemple d'éviter que les enfants ne se jettent sur la route, juste pour un petit objet. C'est faire attention aux véhicules qui vont passer, étant donné que la caravane c'est 11 kilomètres de véhicules. Ne pas prendre de danger : une vie ne vaut pas un objet publicitaire". L'autre rôle de cette caravane, c'est bien sûr le recrutement : 5 à 8000 postes sont à pourvoir dans la Gendarmerie nationale chaque année.

On finit assez fatigués" - Gabriel Lothe

Trois semaines de Tour de France, c'est aussi un challenge pour les corps ! "On finit assez fatigués", reconnait le chef d'escadron Gabriel Lothe. "C'est assez intense : car les deux journées de repos au calendrier, c'est plutôt pour les coureurs, nous il faut reconditionner le matériel, il y a les réunions, ce n'est pas nécessairement reposant. Finalement, trois semaines c'est bien, quatre ce serait compliqué, confie-t-il avec un sourire. "On est très content, mais on est aussi très content quand cela s'arrête, car on peut se reposer un peu." Ce sera la dernière année sur le Tour pour Gabriel Lothe, Mickaël Le Rouzic lui n'écarte déjà pas de postuler à nouveau l'an prochain.