Tour de France : trois mois après le passage du peloton, quel bilan pour les vignerons de Cadillac ?

Le parcours du Tour de France 2022 va être dévoilé ce jeudi. Contrairement à juillet dernier, il ne devrait pas traverser la Gironde. Le contre-la-montre avait permis au peloton de sillonner les routes entre Libourne et Saint-Emilion. La veille, les coureurs partaient des Landes et étaient notamment passés par Cadillac. Avec la promesse de retombées économiques pour les commerces du village et les vignerons situés aux alentours.

Mais trois mois après le passage de la caravane, on ne constate aucune énorme conséquence sur l'économie des domaines. Les retombées sont surtout arrivées le week-end suivant le passage du Tour. A la maison des vins de Cadillac, ça représente 30% de visiteurs supplémentaires quand on compare à la fréquentation de l'établissement sur les cinq dernières années. De quoi donner un très bon mois de juillet, même si sa directrice s'attendait à encore plus de résultats.

Une journée de fête et puis plus rien

Mais les mieux lotis, ce sont les châteaux qui étaient sur le tracé du Tour. Ils ont pu en profiter pour organiser des évènements, inviter des clients, faire des visites et des dégustations. C'est ce qu'a fait Néa Bergland. A la tête du Château Carsin, à Rions, elle a reçu sur la journée au moins 450 personnes, alors qu'elle en attendait 150. Une réussite sur la journée qui ne s'est pas pérennisée.

L'impact du Tour de France sur Cadillac est encore difficile à quantifier parce que son passage est très récent. Mais les viticulteurs espèrent profiter de ce gros coup de projecteur lors des prochaines périodes estivales. Plus de 4 millions de téléspectateurs ont suivi l'étape entre Mourenx et Libourne le 16 juillet dernier. La caisse de résonance médiatique est mondiale, elle doit donner envie de venir visiter la Gironde et ses vignobles. D'ailleurs les appellations ont profité des caméras et des hélicoptères pour se faire remarquer. Elles avaient peint sur la route qui va jusqu'à St-Emilion les noms des domaines du vignoble bordelais.