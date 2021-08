Tour de vélo jusqu'à Toulouse pour trois maires héraultais en soutien à des personnes handicapées

Les maires de Campagnan, de Montpeyroux et de Bélarga partent ce matin en vélo de Gignac. Direction : Toulouse ! lls vont pédaler pendant deux jours pour soutenir la Maison d'Accueil Spécialisée "L'Ensoleillade" à Saint-André-de-Sangonis.

Le coup de pédale est donné ce matin à Gignac par les trois maires héraultais qui arriveront à Toulouse vendredi, en fin d'après-midi. Un tour en vélo de 230 km à l'initiative de Jean-Marc Isure, maire de Campagnan. L'élu sportif fera le parcours sur son vélo rouge : "Un camion va nous suivre avec du chocolat et de l'eau, ça me fait pas peur. Au delà de l'effort, c'est la motivation de rendre service à ce projet de territoire." Le projet dont il parle, c'est l'ouverture d'un nouvel établissement d'accueil de jeunes handicapés à la Maison d'Accueil Spécialisée " L'Ensoleillade" à Saint-André-de-Sangonis. L'argent récolté va aider à "faire un jardin, planter des arbres, aménager l'extérieur avec les jeunes" assure Fabien Delmas, membre de l'ADPEP 34 et directeur de la structure.

Les maires vont parcourir 230 km à vélo jusqu'à Toulouse. Copier

Une cagnotte pour soutenir le projet

Les maires cyclistes s'arrêteront dans des villes de l'Hérault : à Bédarieux, Lamalou-les-Bains, Saint-Pons-de-Thomière. Ainsi qu'à Mazamet dans le Tarn et dans la Haute-Garonne à Revel, Avignonet-Lauragais et Toulouse. Ils recevront un soutien financier d'autres élus à chaque étape de leur périple. Une cagnotte a aussi été ouverte en ligne.

Fabien Delmas, membre de l'ADPEP34 et directeur de la Maison d'Accueil Spécialisée " L'Ensoleillade" à Saint-André-de-Sangonis. Copier

"Nous avons la chance d'être en forme. C'est une façon d'être solidaire avec ces jeunes" explique, modestement, le maire de Montpeyroux, Claude Carceller. Le projet a aussi motivé José Martinez, maire de Bélarga, deux semaines avant le départ. "La motivation et le mental fera beaucoup plus que les jambes" ironise celui qui fait du VTT de temps à autre.