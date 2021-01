Tour de vis de la mairie de Montpellier sur les livreurs à scooter dans le centre-ville

Ils sont très sollicités pendant le couvre-feu mais exaspèrent certains habitants du centre-ville de Montpellier. Les livreurs à scooter d'Uber Eats et Deliveroo ne sont plus tolérés. Pour le faire savoir, la police municipale a procédé à des opérations de contrôle simultanées, samedi soir. En tout, 18 amendes de 135€ ont été dressées, parmi elles 17 concernent des livreurs de plats à emporter.

Livreur depuis le début de la pandémie, James souligne la contradiction de cette politique :

Que se soit sur les voies de tramway ou la place de la Comédie, circuler à deux roues motorisés est interdit dans l'Écusson. Plutôt que de punir, Amine suggère de responsabiliser les livreurs :

Pour lui, impossible de se passer du centre-ville où se concentre une grande part de l'activité :

Les clients habitent au centre-ville, la plupart des restaurants sont au centre-ville. Si on ne travaille pas là, on ne peut pas gagner notre vie.

Selon James, les 135€ d'amende sont pourtant dissuasifs car ils représentent deux jours de travail pour un livreur moyen. Pourtant, il ne compte pas lâcher son scooter qui lui permet d'enchaîner les courses. Autrement dit, de rester rentable alors que les plateformes baissent continuellement le prix des livraisons.

Un constat qu'a fait Théo, livreur depuis trois ans à Montpellier :

Il y a deux ans de ça, le minimum d'une course c'était 4,50€ et maintenant c'est autour de 2,60€. La différence est énorme. Du coup ça nous oblige à aller plus vite, à faire beaucoup plus de kilomètres pour gagner autant.