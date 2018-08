Egletons, Uzerche, Corrèze, Limousin

Egletons et Uzerche sont au départ et à l'arrivée de la troisième étape ce vendredi, la plus longue du Tour du Limousin 2018. L'une et l'autre ont déjà reçu l'épreuve, soit en arrivée soit en départ. Les maires savent donc qu'il y aura du monde dans leur commune. Charles Ferré à Egletons pensent même qu'il en aura plus que si la commune avait été une arrivée. "Le matin il y a la présentation des joueurs, c'est un plus" affirme-t-il. Difficile somme toute d'estimer ce que peuvent être des retombées économiques pour les communes. Les commerces, eux, s'attendent à voir du monde et c'est l'essentiel. "Ça va donner une dynamique à la ville d'Egletons, ce qui est très bien " se dit Eric Norel, le patron du restaurant les Remparts.

15 000 euros un départ, 18 000 une arrivée

Pour les deux communes, quoi qu'il en soit, l'investissement est raisonnable. D'autant qu'il est partagé dans les deux cas avec les communautés de communes dont elles font partie. Autant dire que les 15 000 euros demandés aux villes de départ, et les 18 000 aux villes d'arrivée, par les organisateurs du Tour du Limousin, ne font pas hésiter longtemps. Ni Charles Ferré à Egletons, ni son homologue d'Uzerche Jean-Paul Grador, ne l'ont fait.

Deux heures de direct à la télé

D'autant plus que cette année, pour la première fois le Tour du limousin sera retransmis à la télé. La chaîne L’Équipe va en effet diffuser en direct les deux dernières heures de chaque étape. Une aubaine notamment pour la commune d'Uzerche et sa communauté de communes qui vont bénéficier là d'une publicité nationale. "La chaîne est déjà venue faire des repérages partout dans nos communes pour voir où il y a des belles images à faire" explique Jean-Paul Grador. Qui espère du coup que cela séduira des téléspectateurs, qui viendront plus tard en touristes.